Hay veces que las vivencias personales van de un lado y las profesionales de otro, o viceversa. Pero también son muchas las veces que se logra un estado de armonía en todos los aspectos vivenciales y en ese punto se encuentra el actor, cantante y pintor Éktor Rivera, para quien este año ha sido de muchas “primeras veces”, según compartió vía telefónica Los Ángeles, California, donde reside.

No exagera en lo que dice, pues el próximo 1 de diciembre se cumple el primer año de su paternidad de la pequeña Bría Yaré -procreada con su esposa, la meteoróloga Yara Lasanta-; también durante este 2021 se estrenó en la pantalla grande con la película “La última gira”, debutó en la televisión estadounidense con la serie “NCIS”, interpretó por primera vez un personaje completamente en inglés en “The Fantasy Island”, regresó a la Isla para el estreno de “In The Heights” en el Coliseo de Puerto Rico y el próximo 2 de diciembre debuta en la primera película que realiza para el mercado anglosajón, “Sugar Plum Twist”, de Hallmark.

De todas estas buenas experiencias, convertirse en el papá de Bría es, indudablemente, su mayor satisfacción.

“Este año es uno de los mejores, sino el mejor año de mi vida, por el hecho de que soy padre”, afirmó el “Usnavi”, de la obra musical creada por Lin-Manuel Miranda. “La parte de experimentarme como papá ha sido demasiado lindo, especial, me lo disfruto todos los días”, sostuvo en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias.

La pareja celebrará el 1 de diciembre el primer año de su hija, Bría Yaré. ( Suministrada )

“Creo que el primer agradecimiento que tengo que dar es por ese paso que dimos y ese año completo que tuvimos para ver crecer a nuestra bebé”, dijo, para quien los primeros 12 meses de su hija representan la “graduación” de ellos como padre y madre.

“El 1 de diciembre se le celebra el primer añito a Bría, así que vamos a celebrárselo para ella y para nosotros como papás, porque, obviamente, es un año que pasamos la prueba, con mucho amor, y gracias a Dios está bien, feliz y saludable”, afirmó el artista.

Esta nueva responsabilidad de la crianza la describe como una “intensa”, e igualmente confiesa que tiene una bebé inquieta, curiosa, musical, observadora, y a él, particularmente, lo tiene “atontado”.

“Es un amor que no existía y que se va de este planeta y quieres todo para ella y todo te da risa y te quedas embelesado mirándole la cara, cómo come, cómo traga, yo me pego para escuchar cómo mastica, una cosa de tontos, ¡Me atonta mucho mi bebé! Pero me quedo enamorado de todo lo que hace”, celebró. “Todos los días le doy gracias a Dios por eso, por lo que hace, cuando repite, cuando se ríe o sonríe, que se le marcan los hoyitos y ahí está el DNA de papá y estoy lucío por eso. Son pequeñas cositas que me hacen entender el amor que un padre puede tener por sus hijos, el amor que mis padres me tienen a mí y le tienen también a Yara, así que ahí está el entendimiento”, abundó Rivera.

La llegada de la niña generó una “negociación” entre Yara y él en términos del manejo del tiempo, pues ambos trabajan en horarios muy distintos, y cómo distribuirlo de la mejor forma para el núcleo familiar que componen. Ella se encarga de la bebé mayormente en las mañanas, mientras él hace lo propio en las tardes y noches.

“El tiempo que teníamos para nosotros ahora es compartido para la crianza de Bría, el enfoque completo de ambos está en ella, obviamente, sin descuidar nuestra parte de pareja. Pero creo que en este primer año el enfoque ha sido para Bría”, destacó el intérprete.

Esa convivencia con Bría, indicó, lo ha llevado a descubrirse como papá y a su vez a redescubrir el entorno junto a ella.

“Soy bastante paciente con la bebé. Me da mucha risa cuando llora, no sé por qué. El drama que le ves en los ojos cuando está llorando por nada, me da gracia. Me gusta integrarla con texturas, con colores, porque me gusta el arte. También trato de que ella experimente con la naturaleza, porque me gusta la naturaleza, así que trato de que ella experimente todas esas cosas”, detalló.

La familia Rivera-Lasanta disfrutará esta temporada festiva en Los Ángeles, California, pero él regresará a Puerto Rico en enero para la reposición del musical “In The Heights”, esta vez desde el Centro de Bellas Artes en Caguas.

En papel de un puertorriqueño

En la película navideña “Sugar Plum Twist”, de Hallmark, Éktor interpretará a un puertorriqueño.

“La producción directamente se me acercó para preguntarme detalles de la Navidad en Puerto Rico y eso para mí retoma otra cosa más especial, así que fue un año de muchas primeras veces y de los más que tengo que agardecer en mi vida a nivel profesional y definitivamente el mejor a nivel personal, porque tuve a mi hija, Bría”, puntualizó el actor.