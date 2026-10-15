El actor mexicano Alejandro Tommasi aseguró que su acercamiento al cristianismo transformó su manera de vivir y sus prioridades, en una nueva etapa en la que dedica más tiempo a su fe y a ayudar a otras personas.

Tommasi, conocido por sus participaciones en telenovelas como Destilando amor, La fuerza del destino y Doménica Montero, compartió detalles de este proceso durante un encuentro reciente con medios de comunicación en México.

El intérprete, de 69 años, explicó que su cambio de vida también ha influido en la manera en que aborda su sexualidad y sus relaciones personales, luego de haber hablado públicamente sobre su homosexualidad en el pasado.

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En 2011, Tommasi se casó con el también actor Óscar Ruiz, pero en 2015 se divorciaron. Luego en 2017 se volvió a casar con él en Las Vegas.

“Cuando eres cristiano tu vida cambia, eres un nuevo ser, entonces la sexualidad no tiene nada que ver”, expresó el actor, según declaraciones recogidas por People en Español.

Tommasi aclaró que, cuando habló anteriormente sobre cambios en sus preferencias, también se refería a una transformación más amplia de sus hábitos y prioridades.

“Mi vida ha cambiado y mis preferencias también: ya no salgo, ya no voy a eventos casi, me dedico más a ayudar a la gente, a pasar el mensaje de Cristo, a cantar en la iglesia”, afirmó.

El actor relató que comenzó a acercarse más a la iglesia después de atravesar una etapa en la que se sentía desanimado y experimentaba dificultades emocionales. Según contó, una amiga lo invitó a participar en las actividades de una congregación cristiana.

Desde entonces, aseguró que encontró en esa comunidad un espacio de apoyo y solidaridad, especialmente durante un periodo de dificultades económicas.

Tommasi explicó que los integrantes de la iglesia lo acogieron y lo ayudaron cuando atravesaba una situación complicada, una experiencia que fortaleció su vínculo con la comunidad religiosa.

“Somos como una familia y nos ayudamos, nos apoyamos”, comentó al describir la relación entre los miembros de la congregación.

El artista atribuyó a su fe una sensación renovada de bienestar y convicción sobre el rumbo que desea seguir en esta etapa de su vida.

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“Dios te cambia, te hace un nuevo ser, aunque no lo creas”, manifestó.

Tommasi también sostuvo que actualmente procura orientar sus decisiones de acuerdo con sus creencias religiosas y que no siente la necesidad de justificar su vida personal ante las críticas.

“Yo no tengo por qué darle explicaciones más que a mi Dios y a Cristo”, afirmó.

En sus declaraciones, el actor reflexionó sobre la sexualidad desde su interpretación de la doctrina cristiana y defendió la importancia del arrepentimiento y los cambios personales como parte de su camino espiritual.

Asimismo, expresó preocupación por la situación actual de la sociedad y exhortó a las personas a acercarse a la fe y recuperar valores que considera fundamentales.

“Estoy tratando de que la gente entienda que hay que hacer un cambio porque la situación está difícil”, señaló.

La nueva etapa espiritual de Tommasi se produce después de una larga trayectoria en la televisión mexicana, donde ha interpretado personajes en numerosas producciones dramáticas.

El actor también ha compartido públicamente aspectos de su vida sentimental y de su orientación sexual. En sus declaraciones más recientes, vinculó sus decisiones actuales con sus convicciones religiosas, aunque describió su transformación como un cambio integral en su estilo de vida.

Sus expresiones han vuelto a colocar su vida personal en el centro de la atención pública, particularmente por la relación que establece entre su fe cristiana, su sexualidad y las prioridades que ha decidido adoptar.