Rafel Rojas se dio a conocer a finales de los años 80 y la década de los 90 como uno de los hombres más atractivos de la televisión en México. En 1989 protagonizó el melodrama Teresa, junto a la actriz mexicana Salma Hayek, y después de unos años el galán se retiró de los sets, sin dar muchas explicaciones de su decisión. En 2016, los rumores de que era indigente crecieron y él salió a dar explicaciones.

El originario de Costa Rica estudió desde niño arte y actuación en el Conservatorio de Castella, en la ciudad de San José. Además de incursionar en el teatro, comenzó a trabajar como modelo publicitario, y fue hasta 1983 que se mudó a México en busca de nuevas oportunidades. Así logró trabajar en las telenovelas Martín Garatuza, El engaño, La pobre señorita Limantour y Quinceañera. En esta última compartió créditos con Thalía.

¿Rafel Rojas es indigente? Una publicación alertó a sus seguidores

A lo largo de su carrera, la estrella participó en decenas de telenovelas; además, hizo cine, teatro y series de televisión. En 2010, se conocieron sus últimos proyectos con la telenovela Vidas robadas y algunas participaciones en programas unitarios. Aunque el costarricense habló poco de su retiro del medio artístico, en 2016, una revista de espectáculos mexicana dio a conocer que supuestamente lo habían visto en una zona de la Ciudad de México y que era indigente.

“Después de haber gozado por años de las mieles de la fama en diversas telenovelas, desde hace tiempo se ha mantenido lejos de los medios. Sin embargo, vecinos de una unidad ubicada al sur de la Ciudad de México aseguraron que vieron al actor Rafael Rojas como indigente. Nos dimos a la tarea de buscarlo, y lo encontramos. Vecinos nos contaron que a veces lavacoches, pide limosna y busca comida en la basura. En enero lo vimos con 130 kilos”, escribió la publicación en sus redes sociales.

Al poco tiempo, Rojas desmintió la información y habló de los rumores para un medio. El exactor aseguró que vivía en una casa ubicada en Tlalpan, una delegación de la Ciudad de México y que estaba “muy tranquilo y en paz”. Agregó: “Yo estoy retirado, tranquilo, no entiendo por qué esa revista insiste en meterse conmigo cada cierto tiempo”, explicó para el periódico La Nación de Costa Rica.

“Tampoco es que fuera un santo, pero en algún momento se relacionaron mis supuestos problemas (de adicciones) con mi retiro de la actuación. La verdad es que yo siempre fui muy tímido, no es que no me sintiera cómodo del todo, pero llegó un momento en el que eso se juntó con reflexiones como: ‘¿Qué más me falta por hacer en ese campo?’. Y es que en el campo de las novelas ya lo había hecho todo, ya no daba para más”, explicó el costarricense.

“Yo nunca he pensado en pedir réplicas, ni demandas, ni nada. Ahora, lo que me da gracia es ver al punto que llegan... Yo lo que no entiendo es cómo puede ser que yo, estando retirado desde hace tiempo, siga vendiendo tanto... ¿Será posible que yo venda tanto? Eso es todo lo que me pregunto”. En apoyo al actor retirado, su amiga y compatriota Maribel Guardia, cantante y actriz, compartió en Facebook una fotografía.

Por qué Rafel Rojas se retiró de las telenovelas

En 2020, Rafael Rojas dio una entrevista vía telefónica para el programa De primera mano, y al ser cuestionado acerca de su retiro, reveló: “Más que todo el manejo de chismes, este lo hice más que todo por mis hijas; y la verdad es que a mí no me gustaría replicar cosas así. Luego los libretos... porque de vez en cuando me llegan libretos todavía”.

Añadió que aunado a los chismes y rumores que son comunes en el medio del espectáculo, no tenía la necesidad económica, debido a que su abuelo le heredó tierras y le enseñó a sembrar. Además, señaló que su familia resultó afectada por los rumores sobre su vida: “Los ataques que tuve por algunos medios, a mi mujer, a la madre de mis hijas, es que me hicieron recapacitar de muchas cosas”.

Lo último que se supo del actor es que está dedicado la agricultura y tiene dos ranchos ubicados en Ojochal de Osa y en Pérez Zeledón, además de propiedades en Costa Rica, donde reside actualmente.