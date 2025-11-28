“Esto no es una donación, estoy obedeciendo el plan de Dios”, aclaró El Alfa al anunciar que regaló su vehículo Roll-Royce azul a la iglesia Soplo de Vida en Santo Domingo, República Dominicana.

La noticia dejó sorprendido a todos sus fanáticos tras la publicación, donde afirmó que tomó la decisión por voluntad propia con el objetivo de que se construya un templo.

“Quiero que todo el mundo sepa que esto no es una donación estoy obedeciendo el plan de Dios, este vehículo le pertenece a la iglesia Soplo de Vida. Dios va hacer un templo y yo estoy devolviendo lo que él en un momento me prestó. Yo no estoy donando eso es de él y que se haga lo que vaya acorde al corazón de Jesús”, escribió.

“Nadie me dijo que haga esto, yo soy temeroso de Dios y estoy haciendo lo que siento en mi alma, si Dios dice véndalo en 100 mil, así será, pero el plan es obedecer al Rey de Reyes y vivir en la fe”, agregó.

“Con el poder de Dios se comprará el terrero y se levantará tu templo, yo seguiré obedeciendo y actuando acorde al corazón de Dios, amén”, concluyó.