“El rey de la bachata”, Romeo Santos, llegó la mañana de este jueves a República Dominicana en jet privado junto a Santiago Matías para tener una participación especial dentro del reality.

A través de sus redes sociales, Matías dio a conocer la noticia que sorprendió a sus millones de seguidores, quienes esperan que Santos interprete algunos de sus temas en su aparición. Ambos fueron captados en un video mientras abordaban la aeronave en Nueva York.

Santiago Matías y Romeo Santos. ( Listín Diario / GDA )

Como parte de la gira de promoción de su nuevo álbum, “Better Than Late Never” (“Mejor tarde que nunca”), junto a Prince Royce, el multipremiado artista compartirá con los participantes durante la final de la competencia que concluye esta noche tras 38 días de transmisión por YouTube.

El miércoles, el bachatero presentó la producción discográfica en colaboración con su colega Prince Royce durante un ‘listening party’ en el Madison Square Garden.

Según los cantantes, “Better Than Late Never” se estuvo trabajando desde el 2017, cuando tuvieron el primer de tres intentos fallidos.