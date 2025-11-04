Drake respondió a las declaraciones de la modelo panameña de talla grande Gracie Bon en el reality “La casa de Alofoke 2” sobre un supuesto romance entre ambos.

Bon contó que la relación terminó cuando fue invitada por el artista canadiense al Wireless Festival en Londres y posteriormente puso su nombre en una “lista negra” evitando que asistiera a las celebraciones, donde descubrió “cosas raras”.

El rapero desmintió a la influencer durante una transmisión en vivo en el canal de Adin Ross, diciendo que “eso es una gran mentira” y que su acusación de veto es “una locura”.

Se recuerda que Drake mencionó a Gracie Bon en su tema de 2023 junto Bad Bunny, un dembow titulado “Gently”, donde canta diciendo “Gracie Bon, mi amor, mi amiga, ella sabe que está bien rica”.

PUBLICIDAD

Durante una conversación con Sech, Santiago Matías y sus compañeros de “La casa de Alofoke”, Bon relató que en el año 2020 le envió un mensaje privado en Instagram al cantante, quien no dudó en responderle.

Asimismo, afirmó que el cantante y compositor llegó a regalarle hasta 30 mil dólares y trasladarla en avión privado, pero su íntima amistad terminó cuando vivió un momento de decepción en una fiesta a la que no había sido invitada.

“Yo llegué y vi de todo y yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, no es la persona con la que yo hablaba y ahí se murió todo”, explicó.