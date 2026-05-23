La cantante británica Jessie J compartió en la red social Instagram que ya superó el cáncer de mama, enfermedad con la que luchó por más de un año.

“Han llegado los resultados y estoy libre de cáncer... Lloré durante horas y luego respiré por primera vez en un año”, publicó en el post.

La artista, de 38 años, conocida por éxitos como “Price Tag”, “Bang Bang” y su participación en el aclamado show de música “The Voice”, habló abiertamente de sus tratamientos, de que pasó por una mastectomía y se tuvo que retirar de los escenarios para dedicarse a los procesos de recuperación.

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El 4 de junio de 2025 hizo público este diagnóstico y anunció que desaparecería del ojo público para someterse a una operación a finales de ese mismo mes: “Volveré con pechos enormes y más música. Necesito un abrazo”, puso en su perfil.

Este proceso de salud fue un golpe para su carrera porque estaba a punto de reinsertarse en ella después de ocho años sin lanzar música cuando su doctora le informó el diagnóstico que cambió su vida.

“Estábamos a dos semanas de lanzar algo después de ocho años sin un álbum y cuatro años sin un sencillo”, recordó en una entrevista con The Guardian publicada en noviembre. Después de recibir la noticia por parte de la doctora, lo que hizo fue pensar en su hijo Sky, de tres años. Lo primero que pensé fue: “No puedo morir porque mi hijo me necesita”.

A pesar de la primera impresión del diagnóstico, la cantante se mantuvo positiva y pasó por el quirófano dos veces, pero en ambas salió sin mayores complicaciones. El objetivo de Jessie J en esta temporada era visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

De la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el tipo más común a nivel mundial. Solo en el último año, se diagnostican 2.3 millones de casos y aproximadamente 670,000 defunciones en todo el mundo.