#Viral I Si no me vas a mirar como Henry Cavill ve a Shakira, entonces no quiero nada 🫣... son algunos de los memes desatados luego de la colombiana llamará la atención del superhéroe durante su aparición en la alfombra roja. 😱



👉Para más información: https://t.co/6BWhbOXclB pic.twitter.com/Ro8dUuxbkD