Los restos del actor Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, quienes fallecieron en su casa en Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos), en febrero pasado, ya fueron sepultados. Así lo informó en exclusiva el Daily Mail, que entregó detalles de cómo fue el funeral de quien encarnó a Lex Luthor en “Superman”.

De acuerdo al medio británico, la despedida de Hackman y Arakawa tuvo lugar el 15 de abril pasado. La ceremonia a cargo de los hijos del actor -Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) y Leslie Anne (58), fruto de su matrimonio con Faye Maltese- fue íntima y se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en un recinto privado.

Un detalle que sin duda llama la atención es que las tumbas de la pareja no fueron identificadas: no tienen nombre, fecha ni lápida. Solo una flor marca el lugar donde yacen los restos del actor y la pianista

Cabe recordar que Hackman (95) y Arakawa fueron encontrados sin vida el 26 de febrero pasado, luego de que unos trabajadores que pasaban por el lugar vieran sus cuerpos a través de una ventana de su residencia y alertaran a las autoridades.

Imágenes de las cámaras corporales de los policías que ingresaron a la casa de la pareja luego de que fuera informada su muerte, mostraron que el cuerpo de la mujer estaba en un baño y era “custodiado” por Nikita, uno de los perros de la pareja.

Un poco más allá, los agentes encontraron una jaula en cuyo interior estaba el cadáver de Zinna, mascota que se cree murió probablemente por deshidratación e inanición.

El cadáver de Hackman, en tanto, estaba en otra habitación. De acuerdo a los resultados finales de la autopsia del intérprete, este tenía “un historial de insuficiencia cardíaca congestiva” y “cambios hipertensivos crónicos severos”.

Como consecuencia de sus problemas cardíacos, tenía un “marcapasos biventricular” y, además, “características neurodegenerativas consistentes con la enfermedad de Alzheimer”.

Hackman habría muerto el 18 de febrero, día en que su marcapasos registró actividad cardíaca por última vez. Seis días antes, su esposa falleció producto de síndrome pulmonar por Hantavirus. De hecho, los restos del actor presentaban niveles altos de acetona, lo que concuerda con un ayuno prolongado. Es probable que producto de su Alzheimer, él no fuera consciente de la muerte de Arakawa, por lo que no recibió comida ni cuidados durante los días que la sobrevivió.

¿Represalia de los hijos?

Algunos especulan que el austero funeral y entierro de Hackman y su esposa es algo así como una represalia de sus hijos por los años en que estuvo distanciado de ellos. Según recordó La Vanguardia, en 1989 el actor manifestó en forma pública la complicada relación con su familia.

“Como actor, uno se vuelve muy egoísta. Tenía una familia, pero no dudaba en aceptar proyectos que nos mantenían separados durante meses. Las tentaciones, el dinero y el prestigio eran demasiado atractivos para ese niño pobre que aún vivía dentro de mí”, admitió en una entrevista a The New York Times.

Asimismo, tras la muerte del actor se conoció que contaba con un patrimonio avaluado en 80 millones de dólares, pero que en su testamento no figuraban sus hijos como herederos. Esto porque Hackman había designado a su esposa como fidecomisaria.

Sin embargo, es posible que los hijos de Hackman pueda impugnar el último testamento del actor que data de 2005, sobre todo considerando que padecía Alzheimer. Esto aunque se desconoce cuándo le fue diagnosticada la enfermedad.

Según se conoció en marzo pasado, Christopher Hackman contrató a un abogado especializado en fidecomisos y sucesiones, probablemente en un intento para “proteger sus intereses”.

Habrá que ver si la distribución de la herencia del actor deriva en una batalla legal. De acuerdo a la ley de Nuevo México, familiares y posibles beneficiarios tienen hasta tres años para presentar reclamaciones sobre una herencia.