David Michael Bautista Jr., es un famoso actor y deportista retirado, conocido popularmente como Dave Bautista. Él nació el 18 de enero de 1969 y actualmente tiene 55 años de edad.

Durante su carrera profesional, Dave Bautista se ha destacado por su participación en la WWE (World Wrestling Entertainment), donde fue uno de los luchadores más destacados entre el 2002 y 2019.

En los últimos días, el actor y exdeportista profesional sorprendió a sus millones de seguidores, pues durante su aparición en el Festival de Cine de Toronto se pudo observar que el actor ha perdido una gran cantidad de masa corporal, por lo que su aspecto físico es totalmente irreconocible.

Durante su carrera deportiva y en el mundo de la actuación, Dave Bautista ha sido destacado por tener uno de los cuerpos más musculosos de la industria, pues mide casi dos metros y llegó a pesar hasta cerca de 290 libras.

Los seguidores de Dave Bautista han acudido a la popular frase ‘nada es para siempre’ con la nueva imagen del actor, quien sorprendió al lucir un cuerpo más ‘discreto’ en la gala.

Durante el evento, Bautista hizo parte de la promoción de la película “The Last Showgirl”, que cuenta con la participación de actrices reconocidas como: Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Pamela Anderson y Brenda Song.

Desde su retiro oficial del deporte y de la lucha libre, se ha dedicado a su carrera actoral. Dave Bautista tiene gran reconocimiento por interpretar a ‘Drax el Destructor’ en la franquicia de Marvel, ‘Guardianes de la Galaxia’.

Además, ha participado en reconocidas películas como: ‘Army of the Dead’, ‘Dune’, ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’, ‘Knock at the Cabin’, entre otras.

Dave Bautista aseguró, en diálogo con Chris Van Vlient, que una de las principales razones para perder peso fue abrir camino para nuevos personajes que no tengan que ver con películas de acción o superhéroes.

“Este es probablemente el peso más ligero que he tenido desde que tenía 19 años. Llegué a pesar 370 libras en mi mejor momento como luchador, ahora peso alrededor de 240 libras”, dijo el actor estadounidense.