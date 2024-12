Shakira cumplió con una promesa que comenzó como una broma entre amigos y terminó en un evento global.

Su lujoso Lamborghini Urus S morado, un auto que marcó su nueva etapa personal y apareció en el videoclip de “Soltera”, encontró un nuevo dueño tras un concurso que movilizó a miles de fans.

La apuesta que lo inició todo

El anuncio de este inesperado regalo surgió en un video que Shakira compartió en sus redes sociales junto a Sebastián Yatra. Las imágenes mostraban a los artistas cantando un fragmento de “Las de la intuición” mientras paseaban en el Lamborghini. En un momento, Yatra detuvo la música para admirar el interior del vehículo, descubriendo que había sido diseñado personalmente por Shakira.

“¿No me lo das? Yo te lo cuido mientras te vas de gira”, preguntó Yatra en tono de broma. Shakira respondió con una declaración que sorprendió: “¿Sabes qué? Lo voy a regalar, se lo voy a regalar a un fan. Es algo que he estado pensando, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz en este auto y se acuerde de mí cuando lo maneje”. Aunque Yatra reaccionó incrédulo, Shakira reforzó su promesa en la descripción del video: “Nadie me cree capaz, ya verán”.

El momento no solo generó risas entre los dos artistas, sino también una ola de comentarios entre sus seguidores, emocionados tanto por el posible sorteo como por la mención de una nueva versión de “Las de la intuición” en su próxima gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

Un concurso que celebró la creatividad

Cumpliendo con su palabra, Shakira lanzó oficialmente el concurso para regalar su Lamborghini. Los participantes debían ser mayores de 18 años, residentes en Estados Unidos y seguir los pasos indicados en el sitio web elcarrodeshakira.com. Esto incluía completar un formulario, grabar un video bailando la coreografía de “Soltera” y publicarlo en Instagram o TikTok con el hashtag #ElCarroDeShakira.

La competencia, promovida desde el 20 de noviembre con el apoyo de Univision, cerró el 29 del mismo mes. Miles de videos creativos fueron enviados, pero solo cinco finalistas fueron seleccionados por el equipo de Shakira. Entre ellos, destacó el trabajo de Michael Mejía, un artista plástico de Ibagué, Colombia.

Mejía fusionó su habilidad artística con herramientas tecnológicas, creando un video que cautivó no solo a los jueces, sino también al público. Finalmente, el pasado 5 de diciembre, Shakira anunció que Mejía era el ganador del Lamborghini.

La emoción del ganador y las palabras de Shakira

Al recibir la noticia, Michael Mejía expresó su alegría con estas palabras: “Esto es el logro más grande de mi vida, en nuestra familia. Felicitaciones a los otros concursantes. Todos trabajamos muy duro por esto, pero yo le puse todo el amor y esto es un sueño”.

Shakira también compartió un mensaje especial para el artista: “¡Me muero de emoción! Este video me ha hecho el día. Sigue adelante, Michael, con tu arte. Que esto sea un impulso para lograr tus sueños”. Además, reflexionó sobre el significado de este regalo: “Las cosas materiales no nos transforman. Son las personas y las experiencias las que hacen la diferencia”.