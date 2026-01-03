Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares de Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

A través de las redes sociales se hicieron eco diversas imágenes y videos en los que se pudieron ver las explosiones, las aeronaves que sobrevolaban a baja altura y las grandes columnas de humo.

Ricardo Montaner. ( Captura )

En medio de las repercusiones, quien se pronunció al respecto fue Ricardo Montaner. Aunque el cantante nació en la Argentina, Venezuela fue el país que eligió para establecerse y formar su familia.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram. Asimismo, usó los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”, junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

18 Fotos El presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.

Si bien el artista nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Ricardo Montaner se mudó a la ciudad venezolana de Maracaibo, junto a su familia, cuando tenía seis años. Allí comenzó a impulsar su carrera y se convirtió en uno de los referentes de la música latina. Asimismo, también se estableció en lo personal y formó su propia familia. Fruto de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Pönicke fue padre de Alejandro y Héctor y, con su segunda esposa, Marlene Rodríguez, le dio la bienvenida a Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Aunque estableció su vida familiar en Venezuela, un episodio de inseguridad con un secuestro, que le generó un profundo impacto a nivel emocional, lo llevó a tomar la decisión de mudarse a los Estados Unidos en pos de priorizar su seguridad y la de los suyos. “Uno no se va porque quiere. Uno se va porque la vida te obliga”, expresó en una entrevista tiempo atrás. Aunque nunca perdió el contacto con Venezuela, no volvió a vivir allí.

En cuanto a la situación actual de Venezuela, durante la madrugada de este sábado, el presidente Donald Trump aseguró, a través de un comunicado, que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados de Venezuela luego de que Estados Unidos atacara instalaciones civiles y militares del país. En las redes sociales se viralizaron videos del bombardeo que tuvo lugar alrededor de las 2 h en Caracas.

En conversación con The New York Times, el presidente de los Estados Unidos señaló que “fue un buen plan y de muchas tropas y grandes personas” y calificó a la operación como “brillante”. “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”, aseveró.

Desde el régimen de Maduro, en tanto, señalaron que “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en un audio que se transmitió por televisión que “ante esta brutal situación y ante este brutal ataque” desconocían el paradero del presidente y su esposa y exigió una “fe de vida” de ambos.

Tanto el presidente venezolano como su esposa se encuentran en los Estados Unidos. La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, informó mediante su cuenta de X que ambos están acusados de narcotráfico y terrorismo en Nueva York y responderán ante la Justicia. “Pronto enfrentarán todo el rigor de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, sostuvo.