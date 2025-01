Semana a semana, la disputa legal y mediática entre Justin Baldoni y Blake Lively suma un nuevo capítulo. El martes, el equipo legal del actor, director y productor de It Ends with Us publicó un video sin editar del film con el que busca refutar las acusaciones de acoso sexual de su coprotagonista.

El video de 10 minutos de duración fue compartido por el asesor legal de Baldoni, Bryan Freedman, y dado a conocer por Page Six. Con él, el equipo de letrados que patrocina al actor y director busca refutar una de las declaraciones de Lively en la demanda que presentó ante los tribunales en diciembre último, en la que asegura que su compañero se comportó con ella “de manera inapropiada” y cita como ejemplo una escena de la película en la que debían bailar juntos. En aquella demanda, la intérprete afirma que la filmación de “una escena de baile lento para un montaje en el que no se grabó ningún sonido”, Baldoni “se inclinó hacia adelante y lentamente arrastró sus labios desde su oreja hasta su cuello, mientras decía: ‘Huele tan bien’. Lively asegura, además, que cuando objetó este comportamiento, la respuesta de Baldoni fue: ‘Ni siquiera me atraes’”.

El clip comienza con una declaración del equipo legal relatando esta aseveración de la actriz. Luego, el abogado afirma que las imágenes, filmadas en mayo de 2023, refutan aquellos dichos: “La escena en cuestión fue diseñada para mostrar a los dos personajes enamorándose y deseando estar cerca el uno del otro. Ambos actores se comportan claramente bien dentro del marco de la escena y con respeto mutuo y profesionalismo”, se lee en el comunicado.

Las imágenes muestran a Lively, de 37 años, y Baldoni, de 40, bailando en un bar, muy cerca uno del otro, mientras los extras miran un televisor y aplauden las instancias de un partido que se escucha de fondo. Ambos actores son captados luego charlando informalmente a través de sus micrófonos, e incluso mencionaron a sus respectivos cónyuges, Ryan Reynolds y Emily Baldoni. En un momento, la actriz de Gossip Girl le dice a su coprotagonista que pensaba que sería “más romántico” si hablaran mientras bailaban.

Refiriéndose a la toma en la que los actores se abrazan y juntan sus cabezas, Lively bromea diciendo que se sentía “tan curiosa”, refiriéndose al hecho de que sus narices se tocaran, a lo que su compañero responde: “Lo sé. Y mi nariz es muy grande”. La actriz, entonces, responde: “Sí. Esperaba que pudiéramos solucionar este problema. No es demasiado tarde”.

En la demanda que el actor presentó contra la actriz y su esposo la semana pasada, alega que Lively se burló de su nariz y se sugirió que se sometiera a una intervención quirúrgica. Esa situación también está retratada en el clip que trascendió este martes: allí, la actriz aparentemente le recomienda que se realice una rinoplastia, diciéndole que “parara la producción” y “llamara a un mes de seguro”.

En otra toma, se ve al actor bromeando y diciendo que probablemente le estaba “poniendo barba” a su protagonista femenina, a lo que ella responde que probablemente le estaba poniendo bronceador en aerosol, a lo que él responde: “Huele bien”.

Además de objetar aquella escena, Lively también afirmó en su denuncia que se realizó una reunión para abordar el comportamiento de Baldoni en el set, que supuestamente incluyó mostrarle “videos de desnudos o imágenes de mujeres”, mencionar su pasada “adicción a la pornografía” y sus conquistas sexuales y solicitar agregar más escenas de sexo que no formaban parte del guion que había sido aprobado por el equipo. También acusó a su coequiper de contratar a una agencia para arruinar su reputación orquestando una campaña de desprestigio contra ella.

Freedman criticó estas acusaciones en nombre de su cliente en ese momento y expresó: “Es vergonzoso que Lively y sus representantes hicieran acusaciones tan graves y categóricamente falsas. Estas afirmaciones son escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”.

La semana pasada, el actor presentó una demanda por difamación y extorsión de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo y su publicista, Leslie Sloane, alegando que la pareja de Hollywood afirmó tener control sobre la producción de la película. En la demanda, Baldoni afirma que la actriz “continuó destrozando el personaje” durante su escena de baile lento y comenzó a “hablar como ella misma en lugar de como Lily, lo que fue extremadamente confuso para Baldoni” antes de hacer bromas sobre su nariz.

En respuesta a la demanda, el equipo legal de Lively catalogó esta nueva demanda como “otro capítulo en el manual de estrategias de los abusadores”. “Esta es una historia muy antigua: una mujer denuncia el acoso sexual y el abusador intenta dar vuelta a la situación”, indicaron.

La respuesta de la actriz

Una vez que el video se hizo público, el equipo legal de Lively contraatacó. Los abogados de la actriz y productora le dijeron a People que “cada fotograma del metraje publicado corrobora, al pie de la letra”, lo que la actriz incluyó en su demanda sobre esa escena.

“Justin Baldoni y su abogado pueden esperar que este último truco sirva para adelantarse a la evidencia perjudicial en su contra, pero el video en sí es condenatorio”, se lee en la declaración del equipo legal de Lively. “El video muestra a Baldoni inclinándose repetidamente hacia Lively, intentando besarla, besándola en la frente, frotando su cara y boca contra su cuello, dándole golpecitos en el labio con el pulgar, acariciándola, diciéndole lo bien que huele y hablándole fuera de lo común. Cada momento de esto fue improvisado por Baldoni sin discusión ni consentimiento previo, y sin ningún coordinador de intimidad presente”, aseguran los letrados.

Los abogados de Lively continúan: “Baldoni no solo era el coprotagonista, sino también el director, el jefe del estudio y el jefe de Lively. El video muestra a Lively inclinándose hacia atrás y pidiendo repetidamente que los personajes simplemente hablen. Cualquier mujer que haya sido tocada inapropiadamente en el lugar de trabajo reconocerá la incomodidad de Lively. Reconocerán sus intentos de tratar de desviar el contacto no deseado. Ninguna mujer debería tener que tomar medidas defensivas para evitar que su empleador la toque sin su consentimiento”.

La declaración concluye que la decisión de hacer llegar estas imágenes de It Ends with Us a los medios de comunicación “es otro intento poco ético de manipular al público”. “También es una continuación de su campaña de acoso y represalias. Mientras ellos se centran en las narrativas engañosas de los medios de comunicación, nosotros nos centramos en el proceso legal. Seguimos esforzándonos por exigir a Baldoni y a sus asociados que respondan ante el tribunal, bajo juramento, en lugar de hacerlo a través de trucos mediáticos fabricados”, indicaron los representantes legales de Lively.