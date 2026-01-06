El cantante Elvis Crespo vuelve a generar conversación, ya que se encuentra con un amor nuevo que hizo público el pasado sábado, tras el concierto “El Colmadito Choli Edition” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El merenguero, por primera vez en muchos años, se vio junto a la nueva pareja tras un “reel” que subió la plataforma digital Cámara Ready, donde aparecen ambos llegando a la tarima de la mano, y hasta besándose antes de arrancar su espectáculo.

“¡Elvis ‘in love’ junto a su nuevo amor en su concert”, escribió la revista de farándula en una publicación de Instagram, donde también aparece la novia, que algunos internautas identificaron como Mabel Jaquez Alcántara, gozando y bailando la presentación del boricua, que fue su segundo evento “sold out” en dicho recinto.

Esta revelación ocurre luego de que, en diciembre de 2024, Crespo confirmó su divorcio de Maribel Vega luego de 15 años de matrimonio, en un mensaje donde aseguró que se encontraba “más enfocado que nunca en mi música” y “seguir creando experiencias inolvidables para ustedes”.

Desde entonces, el artista ha mantenido una agenda activa, incluyendo su primer espectáculo en el Choli el 21 de junio del año pasado, así como su núevo álbum “Poeta Herío”, que ahora cuenta con una edición especial que estrenó el pasado viernes.

Por el momento, Elvis Crespo no ha emitido expresiones sobre esta nueva faceta en su vida personal.