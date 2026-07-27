La actriz Emma Roberts, de 35 años, contrajo matrimonio este sábado con el actorCody John, de 36,en una residencia privada en Sun Valley, Idaho.

Según fotografías publicadas por Page Six, la tía de la novia, Julia Roberts, y su esposo,Danny Moder, asistieron a la boda al aire libre.

Emma, quien lució un vestido blanco hecho a medida por Monique Lhuillier y un largo velo blanco, desfiló hasta el altar de la mano a su hijo Rhodes.

Por su lado, Cody vistió un traje marrón con camisa blanca y zapatos de color negro.

En diciembre de 2022, la pareja hizo pública su relación compartiendo en Instagram una foto tomados de la mano.

Emma mantuvo un noviazgo de casi tres años con Garrett Hedlund, con quien procreó a su único hijo, nacido en 2020.