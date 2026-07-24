Según informes de NBC News y TMZ, Sean “Diddy” Combs ha sido enviado a confinamiento solitario tras un altercado con otros confinados.

El magnate de la música cumple una sentencia en la cárcel federal Fort Dix en Nueva Jersey tras ser hallado culpable de tráfico sexual en julio del 2025. USA TODAY intentó confirmar la información, atribuida a fuentes anónimas, pero la Oficina Federal de Prisiones no emitió comentarios.

El altercado con otro confinado surge luego que la fecha de liberación de Combs fuese adelantada del 1 de abril del 2028 al 8 de febrero del 2028. El adelanto de la fecha fue atribuido a una reducción en la pena por buena conducta, crédito por programas y actividades programadas y el tiempo cumplido antes de ser condenado.

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La fecha de liberación de Combs ha sido cambiada varias veces. En noviembre pasado fue atrasada hasta junio del 2028, después de que un informe revelara que alegadamente, el fundador de Bad Boy Records había fabricado y consumido alcohol en prisión.

En una carta al juez antes de ser sentenciado, Combs aseguró que había dejado de beber “por primera vez en 25 años”, que asistía a terapia y que inició un programa de mentoría para otros confinados.

Mientras, sus abogados siguen trabajando para apelar su sentencia por cargos de haber transportado a dos exnovias, la cantante “Cassie” Ventura y otra mujer cuya identidad permaneció en el anonimato, así como dos trabajadoras sexuales, con fines de prostituirlas.

El mogul del hip-hop también enfrenta más de 70 de demandas civiles, entre ellas una presentada por en exactor infantil en junio pasado.