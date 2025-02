La primera actriz mexicana Cynthia Klitbo terminó en el hospital tras sufrir la picadura de una peligrosa araña viuda negra. Así lo reveló la laureada actriz de 58 años, en un reel que publicó en su cuenta de Instagram desde el hospital, mientras recibía atención médica. “¿Que creen que me pasó? Me picó una araña que se llama lactrodectus, una cosa así. Eso es una araña gigante y me están poniendo un antídoto. Se me durmió la pierna, me empezó a saltar todo. No crean que estoy metida en una selva. No, estamos en una locación y todo y resultase ser que me están metiendo antídoto y todo porque me picó una lactro... no sé cómo se llama, pero ya me enseñaron la foto y si está de miedo”, relató Klitbo durante el video, en el que además mostró la picadura que le dejó el animal en la piel.

PUBLICIDAD

En un segundo video, la actriz luce más repuesta y hasta bromeo con la situación con uno de los médicos que la atendió, quien le reveló que la lactrodectus mactans no es otra cosa que una viuda negra. “O sea, me picó una pu... viuda negra. Él me dice ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto no te habrías podido petatear... Por eso me dijo el nombre científico para no espantarme. Me pintó una pinche viuda negra”, comentó de muy buen ánimo Klitbo.

La mexicana, quien se destacó principalmente en la década de los 90 como la villana por excelencia de las novelas mexicanas, con papeles principales en producciones como ‘La Dueña’, ‘El privilegio de amar’, ‘Mi destino eres tú’ y más recientemente en ‘Teresa’, entre muchas otras, ha vivido varias desventuras en los últimos años.

Recientemente reveló que fue víctima de una estafa que le provocó la pérdida de sus ahorros y que incluso, había decidido comenzar a ofrecer servicio de Uber. “Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a vender en hospitales. Tengo manitas, cocino bien sabroso, se limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para ser uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, afirmó Klitbo en una transmisión en vivo en sus redes sociales a principios de año.

Según el portal MedlinePlus, la picadura de la araña viuda negra es muy tóxica y se requiere atención médica inmediata y la aplicación de un antídoto.

PUBLICIDAD

Araña viuda negra. ( Archivo )

Con el cuidado médico necesario, los síntomas graves generalmente empiezan a mejorar al cabo de 2 a 3 días, pero los síntomas más leves pueden durar varias semanas. Aunque es muy poco frecuente que una persona saludable muera por esta causa, según MedlinePlus, es posible que los niños pequeños, las personas muy enfermas y los ancianos no sobrevivan a una picadura de esta ara