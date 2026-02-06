El mago puertorriqueño Ramón Santiago, conocido artísticamente como Hansel Kreutzberger, se encuentra hospitalizado desde la noche del miércoles, luego que se le diagnosticara una fractura en las vértebras L3 y L4, confirmó su manejador, Félix Muñiz.

El también productor de espectáculos relató a Primera Hora que Krautzberger comenzó a sentirse afectado por unos dolores de espalda desde finales de diciembre y visitó en varias ocasiones diferentes salas de emergencia, pero tras recibir tratamiento para el dolor, se le dio de alta sin que se le diagnosticara cual era la fuente de esos dolores.

La situación se agravó a tal punto que el mago, natural de Hormigueros, tuvo que detener su agenda de trabajo e incluso cancelar varios compromisos fuera de la Isla, entre ellos una serie de espectáculos con una empresa de cruceros debido a su situación. En un gofundme que se abrió para recaudar fondos a beneficio de Kreutzberger, este detalló que las fracturas le imposibilitan poder caminar, por lo que ha tenido que cancelar múltiples compromisos desde el mes de enero.

“El tenía una presentación en Carolina con ReMi. Eso fue en las primeras semanas de enero, y de ahí, no ha podido trabajar. Desde entonces ha tenido que cancelar fechas y posibles contratos, como uno que estaba para trabajar en cruceros”, detalló Muñiz. Añadió que aparentemente la situación le fue generada por un medicamento. “El toma premidsone para una condición y eso ha hecho que los huesos estén más frágiles. Puede que se haya sentado bruscamente, o se haya virado bruscamente y eso es suficiente para provocarle una fractura”.

El productor reveló que de inmediato, los médicos no han tomado una determinación sobre que procedimiento médico se le realizará al mago, pero se le retiró el medicamento para evitar que su estructura ósea continue deteriorándose. Aunque aún no tienen idea de a cuanto pueda ascender el costo del tratamiento médico, Muñiz detalló que Kreutzberger lleva semanas sin poder trabajar. Además, es responsable de su madre y tiene un niño.

Para contribuir con Kreutzberger, pueden enviar su donativo por Ath Movil al 787-519-1581, o a través de gofundme, accediendo aquí.