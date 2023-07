En Hormigueros nadie conoce a Ramón Santiago. Pero tan pronto el director de la Sala de Exposiciones del Centro de Convenciones Bobby Cruz de ese pueblo sale a la calle, los hormiguereños reconocen al mago Hansel Kreutzberger. “Magooooo”, se oyó gritar a uno de los parroquianos cuando Hansel salió de la escuela de Bellas Artes Luz Ivelia Albino a la calle, para posar para el lente de Somos Puerto Rico.

Especialista en magia con objetos pequeños y barajas (close-up magician), Hansel, de 37 años, se inició en esa práctica de manera incidental, cuando apenas cursaba el quinto grado en la desaparecida Academia Sangermeña. “Había una maestra de inglés que era muy creativa y nos ponía a hacer talent shows. Y resulta que, yo no sé bailar, yo no sé cantar, yo no sé actuar y me acordé que una Navidad, de regalo de Reyes, un vecino me había regalado una caja que tiene trucos de magia, de (el mago) Gustavo Lorgia. En aquel momento, yo vi los trucos que tenía, pasó la fiebre, la cerré y se acabó. Cuando la maestra dice que vamos a hacer el talent show y que yo verdaderamente no poseía ningún talento, entonces yo dije, ‘¿la cajita de magia existirá todavía?’. Lastimosamente no existía. Ya habían pasado dos años. Pero en un viaje que hice con mi familia a Disney, descubrí una tienda de magia y ahí mi papá me regaló una caja con unos truquitos más sencillos. Lo preparé y gustó mucho a mis compañeros, éramos 30, y a mi maestra”, recordó.

El Magordito, como también le conocen y quien se ha presentado en Hollywood, California; Las Vegas, Nevada; y junto al ilusionista Reynold Alexander, además de hacer espectáculos en barcos cruceros, explicó que todo quedó ahí hasta que años después surgió una escena bastante parecida. “Cuando estaba en sexto, una maestra me dice ‘tenemos verbena de Navidad y cada salón tiene que hacer unos actos. ¿Qué vas a hacer?’ Y fue como un dejavú. Yo no sé bailar, yo no sé cantar, vamos a hacer magia”, contó.

Kreutzberger recordó que armó un acto para la función, y le fue tan bien sobre la tarima que esa misma noche recibió su primera contratación para amenizar una función con niños.

“Esa misma noche, una señora me dice, ‘¿qué tú vas a hacer mañana?’ Eso fue un viernes por la noche, Yo en mi mente dije ‘¿qué puede hacer un sábado un niño de 11 años?’ y le dije que nada. Y ella me dijo ‘pues yo quiero que tú hagas eso mismo mañana en la fiesta de los niños de mi iglesia’. Y allí mismo (en la fiesta) vino un señor y me dijo ‘¿qué tu vas a hacer en marzo? Yo quiero que tú hagas eso, ¿cuánto me cobras?’. Y así fue, hice el cumpleaños de esa niña, y de ahí me salió otro, y me salió otro, y hasta el sol de hoy”, dijo.

Aunque en su hogar nadie antes se había dedicado a la magia, Hansel recordó que su padre era un amante de ese arte. El Circo de los Hermanos Suárez, el Circo Ruso, el Circo Imperial Romano y el Tihany Spectacular Circus -donde vio un acto de magia por primera vez- fueron algunos de esos primeros espectáculos en los que Hansel estuvo expuesto a figuras de primer orden como el mago Juan Tamariz, Richard Massone y el mago Carlo, entre otros. De hecho, era tanta la afición de su padre por la magia, que fue gracias a él que Hansel llegó a presentarse en las fiestas patronales de su pueblo, siendo un adolescente.

“Mi papá siempre tuvo muy buena relación con los alcaldes de aquí (Hormigueros). Cuando te digo muy buena relación, no era una relación política. Era que eran amigos de él. Mi papá era un personaje bastante conocido de este pueblo. Y siempre cuenta el alcalde de aquí que yo llevaría un año haciendo magia y mi papá fue donde él y le dijo ‘mira, tengo al nene mío que hace magia, pa’ que me lo pongas en las patronales’. Hoy día yo no hago fiestas patronales, pero aquí en Hormigueros hice como cuatro fiestas patronales”, relató.

Sobre su nombre artístico, fue una sugerencia de su agente, Félix Muñiz, quien le comentó que necesitaba uno llamativo. Se les ocurrió Hansel y, dada la admiración de Santiago por el presentador chileno Don Francisco, decidieron utilizar el apellido de éste, Kreutzberger, algo que, según el Mago, ha sido aprobado por el propio Don Francisco, pero con reservas. “Tengo su aprobación, aunque él no está de acuerdo porque dice que él tuvo el mismo problema que yo, que alguien le dijo que tenía que buscar un nombre artístico porque como Mario Kreutzberger no iba a funcionar”, relató.

De hecho, Hansel se ha presentado en varios programas de Don Francisco, además de tener participaciones en distintos segmentos de los canales locales. A pesar de tener un bachillerato en Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón, Hansel Kreutzberger nunca ha ejercido esa profesión, aunque ha escrito varios libros sobre magia. Prácticamente su tiempo lo dedica a presentaciones en los Estados Unidos y diferentes destinos de Latinoamérica donde constantemente realiza funciones.

Kreutzberger aseguró también que fue nominado este año para el premio ‘Close -up Magician of the Year’ que otorga una reconocida organización con base en California que agrupa magos de todo el mundo y que se encuentra en un reducido grupo de 20 finalistas, de entre los que se escogerá el ganador.