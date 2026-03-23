Acostumbrada a que su nombre sea noticia por su voz y no por controversias, Natalia Jiménez se convirtió en el blanco de fuertes críticas por un video que ella misma publicó en redes sociales.

En las imágenes aparece la cantante a bordo de una ambulancia privada, pero no como paciente sino como pasajera. Y es que, Jiménez decidió usar uno de estos vehículos para trasladarse desde el Vive Latino (donde tuvo una participación especial, hasta la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala.

El tema abrió el debate entre los usuarios, pues mientras unos la felicitiban por ser tan buena amiga y cumplir sus compromisos profesionales; mientras que otros la tacharon de irresponsable y hasta se preguntaron ¿quién es ella y de qué privilegios goza?.

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Originaria de Madrid, España, Natalia inició su carrera en las estaciones de tren locales, donde tocaba para apenas unas cuantas personas. Para la década de los 2000, alcanzó la fama y el éxito internacional como vocalista de La Quinta Estación.

Temas como “El sol no regresa” y “Me muero” la posicionaron como una de las mejores voces de la música en español, particularmente en México, donde la banda encontró una base sólida de seguidores, hasta su separación en 2010.

Fue entonces que la española inició su camino en la música como solista, pasando del pop a la música regional mexicana. Gracias su primer disco homónimo, lanzado en 2011, fue nominada a Artista Femenina del Año en los Premios Billboard de la música latina.

En 2015, con su segundo material, recibió dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías Álbum del año y Canción del año.

Aunque ha intentado mantenerse fuera del escándalo, la intérprete de “Quédate con ella” estuvo involucrada en un pleito con sus excompañeros cuando, en 2023, anunciaron que formarían Cinco sentidos, una nueva banda. Jiménez, entonces, anunció que junto Ángel Reyero, es dueña de los derechos de uso del nombre de La Quinta Estación y sus canciones.

Además, también se vio envuelta en un pleito legal con su exesposo Daniel Trueba, a quien acusó de violencia, maltarato y abuso de sustancias; incluso, solicitó el divorcio y la custodia de su hija.

Hasta ahora, Natalia no ha dado ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, las leyes mexicanas sancionan el uso indebido de ambulancias. De acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 restringe a estas unidades para la atención médica prehospitalaria, el traslado de pacientes y la estabilización de los mismos.