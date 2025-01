A menos de un mes para regresar a Puerto Rico y presentar el espectáculo “La Jiménez” durante el fin de semana del Día de San Valentín, la cantautora española Natalia Jiménez continúa celebrando su unión matrimonial con su mánager desde hace años, Arnold Hemkes. La pareja se casó el pasado noviembre en una memorable boda realizada en tierras mexicanas.

“Estamos muy contentos, estamos muy felicillos aquí los dos, muy emocionadillos todavía porque nos seguimos encontrando con gente que estuvo en la boda y nos dicen ‘qué bien me lo pasé’, porque fue un fiestón”, recordó con su característica jovialidad la artista en entrevista vía videollamada desde México.

PUBLICIDAD

“Estuvo buenísimo porque aparte no dejamos que nadie llevara teléfonos celulares entonces la gente se sintió libre de hacer el desmadre que quisieran hacer y no salir en ninguna parte. Todos los secretos están guardados aquí en mi cabeza. Estuvo súper divertida, la pasamos demasiado bien”, manifestó la intérprete de “Creo en mí”.

Casi un año después de cerrar en Puerto Rico la gira “Antología 20 años”, la cantante presentará “La Jiménez” el 15 de febrero en el Coca-Cola Music Hall, por lo que la pareja estará festejando San Valentín en suelo borincano.

“Casi siempre nos toca trabajar, pero como aquí nos demostramos que nos queremos todos los días, aquí no es una cosa de un día te regalo unas flores y el resto del año me olvido de ti, aquí nos queremos todo el año, unos días más que otros, pero nos queremos todo el año”, contó sobre los planes personales para ese fin de semana.

Natalia Jiménez ( RAFAHELL )

“La verdad que el pasarlo en Puerto Rico siempre es una gran idea porque Puerto Rico es precioso y la gente es majísima y pues el poder hacer un concierto, además que es súper romántico, porque en este show también traemos un set de boleros y entonces hemos metido un set de boleros con canciones de Los Panchos que son así pa’ cortarse las venas, preciosas que todo el mundo se las sabe. Van a estar cantando todo el concierto, van a salir de ahí el día siguiente que no van a poder hablar”, bromeó.

PUBLICIDAD

En su nuevo show, la exvocalista del grupo La Quinta Estación interpretará éxitos de varias leyendas de la canción como José José, Rocío Jurado, Juan Gabriel, entre otros.

“Ha sido un proceso maravilloso, porque son canciones que a mí me encantan, canciones que he cantado en mi casa y cuando he tenido la oportunidad de meterme en un karaoke sin que nadie me vea, he tenido la oportunidad de cantarlas y me fascinan. Entonces dije: ‘joder, si tengo la oportunidad de poder cantarlas yo en vivo y hacer un show de canciones de José José y de Camilo Sesto, todas esas grandes canciones que me encantan que he escuchado desde chiquita, pues por qué no’”, expresó.

“Estoy muy orgullosa de lo que vamos a presentar y el repertorio está de muerte. Está sensacional, los arreglos musicales, el vestuario, todo, o sea, es de los mejores shows que hemos preparado hasta ahora. Yo les digo a todos los boricuas que se vengan con la garganta preparada y con el hígado más todavía porque ese se lo van a sufrir”, advirtió entre risas.

Prepara disco nuevo

Además de su gira de conciertos, en este 2025, la autora de “Por ser tu mujer” sacará tiempo para comenzar a trabajar en la que será su próxima producción musical, luego de haber lanzado el año pasado “De Jiménez a Jiménez”, un disco -grabado en vivo- en homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

“En febrero vamos a estar en unas sesiones, tenemos dos semanas de sesiones para escribir, vamos a estar haciendo ya canciones inéditas, vamos a sacar un disco de canciones inéditas que hace mucho que no saco un disco inédito completo. Estoy muy emocionada por eso, muy contenta de que me voy a sentar a escribir, que voy a tener el tiempo para poder hacerlo”, declaró.

PUBLICIDAD

¿Regreso a los realities?

Al preguntarle si, entre la gira y los preparativos del nuevo disco, habría la oportunidad para regresar a formar parte como jueza de un reality show, esta no lo descartó.

“A mi si me invitan a participar y yo tengo tiempo y lo puedo colar por ahí... a mí me encanta la televisión, me divierte muchísimo estar ahí de jurado. Hice La Voz Kids Colombia y La Voz Senior Colombia y las gané las dos. Yo con lo de La Voz siempre me va bien”, contestó la artista, quien ha participado en unas seis versiones del reality de canto La Voz, en Estados Unidos, México y Colombia. “Oye, el ‘Team Natalia’ arrasa”, exclamó.

Los boletos para ‘La Jiménez’ están a la venta en Ticketera.