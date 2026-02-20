Tras ser fotografiados paseando por las calles de Nueva York durante el fin de semana, se filtraron nuevas imágenes que confirmarían el romance entre Pedro Pascal y Rafael Olarra. En esta oportunidad, la cita fue en una sala de cine para ver el romántico film protagonizado por Jacob Elordi y Margot Robbie.

La romántica salida de Pedro Pascal y Rafael Olarra que confirmaría su romance https://t.co/vTC2vyFc2v pic.twitter.com/dCQKIfaTqS — LA NACION (@LANACION) February 19, 2026

“Después de ser fotografiados haciendo turismo en Nueva York durante el fin de semana del Día de San Valentín, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres borrascosas”, informó el medio estadounidense TMZ en las últimas horas.

Según las fotografías publicadas, el actor chileno y el director de arte argentino disfrutaron de la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë en un acogedor cine de Manhattan y estuvieron superconcentrados durante toda la proyección. Sin embargo, testigos que estuvieron presentes en la sala aseguran que la dupla charló de manera muy amena antes de que empiece el film.

Esta salida al cine llega después de que la supuesta pareja comparta un almuerzo en el marco de San Valentín en un reconocido restaurante del Lower East Side. Antes, Pascal y Olarra dieron un paseo por la exclusiva zona neoyorquina y fue precisamente allí donde fueron capturados por los paparazzi. Una caminata que transcurrió “por momentos abrazados y por momentos tomados del brazo” fue lo que despertó rumores de affaire entre ellos. Según reveló el portal de noticias, durante el tiempo que compartieron juntos se mostraron cómplices y muy animados.

Para combatir el frío, Pascal optó por vestir informal, pero con varias capas de ropa: al jean lo acompañó con una campera azul con capucha, una campera de jean y un saco de lana en tonos tierra. Olarra, por su parte, optó por un pantalón gris, una remera a tono, un saco largo negro y zapatillas blancas deportivas. Además, llevaba una férula de rodilla en su pierna izquierda.

¡Pedro Pascal ENCIENDE las redes!

Captan al actor muy CERCA y cariñoso con Rafael Olarra (ex de Luke Evans) paseando del brazo por Nueva York.



¿Amigos? ¿Pareja? #PedroPascal #RafaelOlarra pic.twitter.com/zCNIJOaA9O — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) February 17, 2026

¿Segunda vuelta?

Esta no sería la primera vez que el protagonista de The Last of Us y el argentino tienen una cita. Según pudo saber LA NACION, Pascal y Olarra tuvieron una breve relación durante la pandemia y luego se separaron. Al parecer, hace poco volvieron a reencontrarse y decidieron darse una nueva oportunidad, por lo que se trataría de una segunda vuelta para ellos.

Mientras que Olarra salió con el actor y cantante Luke Evans durante poco más de un año (confirmó su ruptura en 2021), Pascal suele mantener su vida amorosa en privado. De hecho, es muy poco lo que se sabe de sus exparejas. Si bien fue relacionado con actrices como Maria Dizzia, Lena Headey y Robin Tunney, su relación más estable y duradera fue con la actriz Sarah Paulson, con la que mantiene una gran amistad desde 1993.