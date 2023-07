El portal cibernético TMZ divulgó hoy un vídeo que captó el momento en el que la cantante Britney Spears fue “agredida” por un miembro del equipo de seguridad del baloncelista de los Spurs de San Antonio en la NBA, Víctor Wembanyama, cuando ésta intentó acercarse al jugador para tomarse un “selfie” con él.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN — TMZ (@TMZ) July 7, 2023

Los hechos ocurrieron el miércoles cuando Wembanyama y Spears coincidieron en la entrada del restaurante “Catch” en Las Vegas. En el vídeo se ve claramente cuando la cantante intenta acercarse al jugador por detrás y tocarlo con la mano en el hombro. Acto seguido uno de los guardaespaldas que acompañaba a Wembanyama y que el portal identificó como el jefe de seguridad de los Spurs, Damian Smith, saca su mano izquierda hacia atrás sin voltear a mirar, y le propina un golpe en el rostro a la cantante.

Ambos sequitos prosiguen su marcha y unos minutos después se escucha a Britney Spears gritar “That’s America for you. F*** you all!”.

De acuerdo con TMZ, el vídeo establece una gran diferencia entre las versiones brindadas tanto por Wembanyama como por Spears, sobre el incidente. “Britney levanta la mano y le toca el hombro izquierdo a Víctor. Esto es importante porque Víctor describió cómo Britney le ‘agarró’. El vídeo no apoya esa afirmación”, publico el portal cibernético, que añade que tras el incidente, “las gafas de Britney salieron volando, pero no se cayó como indicaba”,

La Policía de Las Vegas concluyó que no se presentarán cargos después de una breve investigación por el altercado, según informó The Associated Press.

Spears presentó un reporte a la policía, alegando agresión. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que su investigación había concluido y que los vídeos de vigilancia muestran que Spears se golpeó inadvertidamente en la cara después de que su mano fuera apartada de Wembanyama.

El jugador francés de 19 años y siete pies, cinco pulgadas de estatura que fue la primera selección del draft de este año, debutará el viernes en la liga de verano de la NBA.