La cantante dominicana Anaís, recordada por su triunfo en la segunda temporada de Objetivo Fama, atraviesa un momento delicado que ha generado preocupación entre sus seguidores y personas cercanas.

La alarma surgió luego de que la artista compartiera en sus redes sociales un video en el que aparece caminando sin ropa por una autopista de Nueva Jersey, en dirección a Passaic Avenue. Las imágenes provocaron una ola de comentarios y preguntas sobre su estado.

Ante la preocupación generada, Cynthia Pichardo, amiga cercana de la intérprete, habló sobre la situación durante una intervención en el programa Jessica en Punto.

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Pichardo aseguró que Anaís ya está fuera de la calle y bajo protección mientras sus allegados buscan la manera de conseguirle la atención que necesita.

“Ella está bien, está protegida, está fuera de la calle”, explicó la amiga, quien añadió que actualmente evalúan diferentes alternativas para ayudar a la cantante.

De acuerdo con Pichardo, la depresión forma parte del cuadro que enfrenta la artista y la familia y sus amistades están tratando de encontrar un lugar donde pueda recibir tratamiento especializado.

Una de las opciones que han considerado se encuentra en Massachusetts. Según explicó, un programa de nueve meses tendría un costo cercano a $200,000, una cantidad que representa un obstáculo importante.

Por el momento, Anaís, de 42 años, no ha sido internada en ese centro.

Pichardo también quiso aclarar algunas versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre las razones detrás del episodio. Según su relato, la situación estaría relacionada con la falta de un medicamento que la cantante necesita para mantener estable su condición.

“Ella usa marihuana porque está recetada por su enfermedad, pero no es una adicta”, sostuvo la amiga, en referencia a los comentarios que vinculaban el episodio con un supuesto consumo problemático de sustancias.

16 Fotos La artista dominicana que cautivó a Puerto Rico en la edición del 2005, regresa a la isla para la final de “Objetivo Fama” este domingo, 2 de noviembre.

Anaís ha hablado anteriormente sobre su salud mental

La intérprete de canciones como Atrapada y Tu amor no es garantía ya había hablado públicamente sobre sus dificultades de salud mental.

Según información publicada anteriormente por El Nuevo Día, en 2019 Anaís reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Un año después también habló sobre un diagnóstico de ansiedad.

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Su amiga señaló que actualmente existe un cuadro de depresión que requiere atención y seguimiento.

Anaís alcanzó popularidad a comienzos de la década de 2000 y se convirtió en la ganadora de la segunda edición de Objetivo Fama, concurso que impulsó su carrera musical.

Pichardo también hizo un llamado a la comprensión ante el momento que atraviesa la cantante y destacó la importancia que tienen sus hijos para ella.

“Gracias al Señor que no pasó algo peor”, expresó al referirse al video que circuló en redes sociales.

La amiga aseguró además que los hijos de Anaís son una parte fundamental de su vida y pidió que no se hagan juicios sobre la situación a partir de las imágenes difundidas.

Hasta el momento, la cantante no ha ofrecido nuevas declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, sus seguidores han utilizado sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.