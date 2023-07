La actriz Heather Locklear fue hallada recientemente afligida y desorientada caminando por el borde de un edificio, lo que ha provocado preocupación entre los internautas.

Varios testigos reportaron que vieron a la actriz reconocida en series como “Dynasty” y “Melrose Place” hablando sola y haciendo muecas, según el diario Page Six.

En 2019, la actriz tuvo que entrar a un centro de salud mental, donde permaneció un mes. Tras varios hechos violentos ocurridos en 2018, Locklear, de 61 años, tuvo que ir a juicio.

Entre estos hechos figuran atacara a una pareja y agredir al policía que llegó a solucionar la querella. También fue detenida en junio de ese año por agredir al policía que llegó a calmarla cuando generó disturbios en estado de embriaguez. El personal médico de emergencias que la atendió también fue agredido.

En el juicio del 2019, el juez determinó que además de internarse, tenía tres años de libertad condicional no supervisada y que no debía tener armas ni medicamentos no ordenados por los médicos.

Desde principios de este siglo, la actriz ha sido diagnosticada con problemas psiquiátricos.