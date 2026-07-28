El mundo del entretenimiento en Taiwán está de luto tras la muerte del actor Wang Kai, cuyo nombre real era Wang Chien-lung. El intérprete fue encontrado sin vida en su residencia del distrito de Da’an el pasado 26 de julio y tenía 43 años. Las autoridades informaron que, por ahora, la causa del fallecimiento no ha sido determinada y la investigación continúa.

De acuerdo con el diario taiwanés United Daily News (UDN), el actor había cumplido con normalidad su jornada de grabación un día antes de su muerte. Wang participaba en la serie Cien sabores de la vida (Bittersweet Destiny), donde tenía uno de los papeles principales.

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Según ese medio, el 25 de julio comenzó a trabajar alrededor del mediodía y terminó las filmaciones poco después de las 5:00 p.m. Luego regresó a su hogar con planes de reincorporarse al set al día siguiente.

Sin embargo, cuando no se presentó a la grabación y dejó de responder llamadas y mensajes, su representante comenzó a preocuparse. Tras varios intentos fallidos por comunicarse con él, solicitó apoyo a sus familiares y a la policía para verificar su estado en el apartamento.

Medios de Hong Kong como HK01 informaron que, al llegar al lugar, las autoridades encontraron un pedido de comida sin recoger frente a la puerta y el televisor permanecía encendido dentro de la vivienda. Fue entonces cuando descubrieron al actor sin signos vitales. Más tarde, su representante confirmó la noticia con un breve mensaje: “Sí, ha sucedido”, y explicó que la familia trabaja junto a las autoridades en los preparativos funerarios, al tiempo que pidió respeto a su privacidad. La información también fue recogida por Yahoo.

Tras conocerse el fallecimiento, el equipo de producción de la serie expresó sus condolencias y aseguró que brindará apoyo a los familiares durante este difícil momento. Mientras tanto, cientos de admiradores han inundado las redes sociales del actor con mensajes de despedida y homenaje.

Wang Kai construyó una carrera en la televisión taiwanesa con participaciones en producciones como Lavender (2001), Snow Angel (2004), Mouse Loves Rice (2006) y Breeze in the Love River (2017), títulos que lo convirtieron en un rostro conocido entre el público local. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte.