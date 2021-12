( The Associated Press )

Los padres de la actriz Alicia Witt fueron encontrados muertos dentro de su casa en Massachusetts por la policía después de que ella no había tenido noticias de ellos en varios días y le pidió a un pariente que los revisara.

Las muertes de Robert Witt, 87, y Diane Witt, 75, que fueron encontrados el lunes por la noche, no se consideran sospechosas, dijo la policía de Worcester.

“Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo están. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable “, escribió Witt en un comunicado. “Pido algo de privacidad en este momento para llorar y para envolver mi cabeza en este giro de acontecimientos y esta pérdida surrealista”.

Hubo informes de que la pareja había tenido problemas con el horno y estaba usando un calentador de espacio, dijo la policía, pero los bomberos dijeron que no había señales de monóxido de carbono en la casa, informó The Telegram & Gazette.

No hubo signos obvios de trauma, dijo el teniente de policía Sean Murtha. Las autopsias están programadas.

Padres de la actriz Alice Witt. ( Instagram )

Witt hizo su debut como actriz a los 7 años en “Dune” de 1984 y también apareció en “Orange Is the New Black”, “Twin Peaks” y “The Walking Dead”.

También es una pianista y artista de grabación de formación clásica cuyo último álbum “The Conduit” fue lanzado en el otoño.