Ciudad de México. Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes que fueron localizados sin vida a las afueras de la Ciudad de México el cantante de música urbana B-King y el DJ Regio Clown, colombianos que fueron reportados como desaparecidos hace casi una semana luego de que salieran rumbo a un gimnasio capitalino.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo en un comunicado que “realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones”, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que el último paradero de ambos colombianos “habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”.

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”, aseveró el comunicado, que acotó que esa dependencia “conduce una investigación por homicidio”.

Medios locales señalan que los dos músicos habrían sido ejecutados y desmembrados y que junto a sus restos fue dejado un mensaje intimidatorio de una organización criminal local. The Associated Press intentó confirmar de manera oficial la información, pero de momento no tuvo respuesta.

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco, al noroeste de la capital.

Las autoridades mexicanas publicaron carteles de búsqueda con fotografías de B-King, de 31 años, y Regio, de 35 años, y algunos de sus rasgos como tatuajes en su cuerpo.

Los familiares de Sánchez Salazar reconocieron el lunes el cuerpo del cantante, indicó la Fiscalía capitalina.

El Gabinete de Seguridad dijo en su cuenta de X que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional se sumaron a las investigaciones del caso para localizar a los responsables de los asesinatos y esclarecer el hecho.

Al lamentar los asesinatos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de la red social que “más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no política antinarcotraficante”. “Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, agregó.

Los últimos mensajes de B-King

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, relató el lunes a Blu Radio de Colombia que tuvo contacto con él vía chat el día de la desaparición sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le dijo que después de asistir a un gimnasio en la capital mexicana irían a almorzar con dos personas —cuya identidad no reveló—, para luego reencontrarse con él por la noche.

Minutos después, B-King contactó a una mujer, según Gallego la mejor amiga del cantante, y le dijo que le quería contar algo, sin darle más detalles.

El mánager aseguró que era la primera vez que B-King daba un concierto en México en un club, mientras que el DJ vivía en ese país hace varios años. Pensaban regresar juntos a Colombia el 17 de septiembre y tenían un tiquete de avión comprado.

Gallego explicó que no recibieron solicitudes de narcos para hacer conciertos privados, en referencia a la hipótesis que lanzó el presidente colombiano sobre la posible responsabilidad de estructuras narcotraficantes. Agregó que no recibieron llamadas extorsivas luego de su desaparición.

¿Quiénes eran B-King y Regio?

B-King nació en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, pero fue criado en Medellín, llamada popularmente como la “Capital del reguetón”, donde se inició hace más de una década como cantante de ese género, alcanzando reconocimiento nacional con la canción “Muévete Latina”, interpretada junto a NickyJam.

Solía contar en entrevistas a medios locales que su nombre artístico nació de la mezcla de la inicial de su nombre y la forma en que lo llamaba su padre cuando era niño: “rey”.

B-King relató en una entrevista realizada en 2022 que era familiar de Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, quien fuera uno de los cabecillas del Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo en el país.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí”, dijo el cantante al programa de entretenimiento Lo Sé Todo Colombia, del Canal 1. “Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, agregó.

B-King aseguró entonces que tenía 18 años cuando capturaron a alias “Fritanga” en la celebración de su boda en el norte de Colombia. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado tras declararse culpable de haber coordinado operaciones de transporte de cocaína. Tras cumplir su pena, regresó deportado a Colombia en 2019.

El cantante publicó un video en Instagram el 15 de septiembre en el que se mostraba emocionado en lo que parecía ser un camerino y celebraba su paso por México: ¡Excelente, rompiendo en México en el D.F... De hoy ya desprenden cosas gigantes en nombre de Dios!“.

El show fue en la discoteca ElectroLab de Ciudad de México, según un cartel publicitario que divulgó Regio en su cuenta de Instagram.

Regio, nacido en Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, se definía así mismo como un DJ de música urbana y electrónica y empresario. En uno de sus últimos videos presentaba a B-King y otros artistas que iban a estar en el show en Ciudad de México.