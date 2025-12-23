El cantante español Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista y modelo rusa Anna Kournikova, de 44, se convirtieron en padres de su cuarto hijo, el 17 de diciembre de 2025.

La pareja confirmó la noticia en Instagram al publicar la primera foto de su bebé con un post localizado en Miami que de inmediato generó parabienes.

“My sunshine 12.17.2025”, se lee junto a una fotografía del bebé, del que aún no se sabe el sexo.

Enrique y Anna ya son padres de tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5.

Es el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis del legendario cantante español Julio Iglesias.