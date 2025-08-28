Enrique Iglesias, de 50 años, y Anna Kournikova, de 44, esperan la llegada de su cuarto hijo, confirmó la revista Hola!.

Una fuente dijo al medio que Kournikova se encuentra a mitad de su embarazo.

El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, se convertirán en padres nuevamente a finales de este año tras darle la bienvenida a sus mellizos, Lucy y Nicolás, en 2017 y a Mary, a quien también llaman Masha, en 2020.

Será el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis de Julio Iglesias.

PUBLICIDAD

A inicios de julio, el rumor sobre el posible embarazo de la modelo rusa inició a correr en los medios de comunicación.

Las especulaciones tomaron fuerza cuando el artista español no estuvo acompañado por su novia en su regreso a los escenarios en el concierto que ofreció Las Palmas de Gran Canaria.

Iglesias y Kournikova se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción “Escape” en el año 2001, cuando él tenía 26 años y ella 20.

En 2008, Kournikova afirmó a la prensa que nunca iban a casarse.