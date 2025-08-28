Enrique Iglesias, de 50 años, y Anna Kournikova, de 44, esperan la llegada de su cuarto hijo, confirmó la revista Hola!.

Una fuente dijo al medio que Kournikova se encuentra a mitad de su embarazo.

El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, se convertirán en padres nuevamente a finales de este año tras darle la bienvenida a sus mellizos, Lucy y Nicolás, en 2017 y a Mary, a quien también llaman Masha, en 2020.

Será el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis de Julio Iglesias.

Relacionadas

  1. Mujer de 63 años casi pierde su matrimonio tras caer en estafa de supuesto Enrique Iglesias

  2. Enrique Iglesias se despide de su carrera discográfica

  3. Ricky Martin volvió al escenario con la gira “Trilogy” junto a Enrique Iglesias y Pitbull

A inicios de julio, el rumor sobre el posible embarazo de la modelo rusa inició a correr en los medios de comunicación.

Las especulaciones tomaron fuerza cuando el artista español no estuvo acompañado por su novia en su regreso a los escenarios en el concierto que ofreció Las Palmas de Gran Canaria.

Iglesias y Kournikova se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción “Escape” en el año 2001, cuando él tenía 26 años y ella 20.

En 2008, Kournikova afirmó a la prensa que nunca iban a casarse.