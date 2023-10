Tres estrellas de la música pop latina se unieron por primera vez en un mismo escenario para iniciar la gira “Trilogy”, con la que recorrerán distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El Capital One Arena en Washington, D.C., fue la primera tarima que colmaron de éxitos musicales los artistas de fama global, Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull, cada uno con su respectivo show.

Pitbull inició el recorrido musical con hists, que incluyeron “Fireball”, “Time of Our Lives” y “Give Me Everything”. Enrique Iglesias mantuvo la fiesta en el escenario con su legandario catálogo que abarca su carrera, interpretando canciones como “I Like It”, “Bailando” y “El Perdón”. La noche concluyó con rotundo éxito cuando Ricky Martin interpretó un repertorio compuesto por sus grandes clásicos, incluyendo canciones, como “Vente Pa’ Ca”, “Pégate” y “María”.

El concierto resultó en una emocionante mezcla de éxitos, con influencias de pop, música dance y electrónica, todo respaldado por una producción de clase mundial y visuales de última generación.

Fechas del “Trilogy Tour”

Martes, 17 de octubre – Toronto, ON, Scotiabank Arena

Miércoles, 18 de octubre – Toronto, ON, Scotiabank Arena

Viernes, 20 de octubre – Montreal, QC, Bell Centre

Sábado, 21 de octubre – Boston, MA, TD Garden

Jueves, 26 de octubre – New York, NY, Madison Square Garden

Viernes, 27 de octubre – New York, NY, Madison Square Garden

Sábado, 28 de octubre – Brooklyn, NY, Barclays Center

Miércoles, 1 de noviembre – Chicago, IL, United Center

Jueves, 2 de noviembre – Chicago, IL, United Center

Viernes, 3 de noviembre – Detroit, MI, Little Caesars Arena

Jueves, 9 de noviembre – Orlando, FL, Amway Center

Viernes, 10 de noviembre – Miami, FL, Kaseya Center

Sábado, 11 de noviembre – Miami, FL, Kaseya Center

Viernes, 17 de noviembre – Dallas, TX, American Airlines Center

Sábado, 18 de noviembre – Houston, TX, Toyota Center

Domingo, 19 de noviembre – San Antonio, TX, AT&T Center

Viernes, 24 de noviembre – Las Vegas, NV, T-Mobile Arena

Sábado, 25 de noviembre – Phoenix, AZ, Footprint Center

Jueves, 30 de noviembre – Los Ángeles, CA, Crypto.com Arena

Viernes, 1 de diciembre – Los Ángeles, CA, Crypto.com Arena

Miércoles, 6 de diciembre – San José, CA, Centro SAP

Viernes, 8 de diciembre – Seattle, WA, Climate Pledge Arena

Domingo, 10 de diciembre – Vancouver, BC, Rogers Arena

Lunes, 11 de diciembre – Vancouver, BC, Rogers Arena