Las redes sociales se han vuelto un espacio en el que las personas pueden denunciar ciertas situaciones. Recientemente, la actriz venezolana Emiliana Carvallo utilizó su cuenta de TikTok para denunciar que había sido víctima de xenofobia en Madrid, España.

La joven comenzó explicando que ella venía desde Barcelona y que por eso tenía una maleta de viaje con ella. Carvallo contó que ella planeaba subirse a un bus, pero el chofer no la dejó porque su equipaje era muy grande.

“Entonces yo asumí que iba a tener que pedir un taxi, pero de pronto me pasó por el lado una mujer con una maleta y se montó en el bus. Le dije al chofer: ‘acabas de dejar pasar a alguien con una maleta, por qué no me estás dejando pasar a mí. Me dice: ‘que no te montes, que no te atrevas a montarte’”, relató.La joven comentó que en ese momento se dio cuenta de que era víctima de xenofobia. “Le digo: ‘explícame por qué ella puede pasar y yo no’.

Me responde: ‘que no son del mismo tamaño las maletas’, pero eran del mismo tamaño”, contó.En ese momento, ella le dijo al conductor que estaba siendo víctima de una injusticia, pero este le empezó a gritar que era tonta por no darse cuenta de que las maletas no eran del mismo tamaño. Luego de un tiempo discutiendo, el chofer llamó a la seguridad para que la retiraran del vehículo.

“Todos los españoles empiezan a decirme: ‘es que tú llegas acá pensando que tú puedes cambiar las reglas o pensando que te las sabes todas y no sabes nada”, le decían las personas que estaban dentro del bus y la seguridad. La joven actriz comentó que ella no quería cambiar nada, pues aunque las personas creían que ella estaba recién llegada, en realidad lleva casi un año viviendo en Madrid.

Al final Cavallo tuvo que bajarse del bus y esperar el siguiente. Ella cree que lo que vivió fue xenofobia, pues el otro chofer sí la dejó montarse al vehículo con el equipaje que llevaba.” O sea sufrir de xenofobia. Qué rabia, no me gusta salir así por acá, pero me da rabia. O sea yo sé que este es un nivel super bajo de xenofobia, pero me sentí peor cuando la misma gente no tuvo la amabilidad de decir: ‘ay señor, déjela subir’, pero en vez de decir eso, me decía: ‘que se baje tía, que se baje’”, explicó.

Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y varios internautas han lamentado la situación y han comentado que nadie debería ser víctima de la xenofobia. Sin embargo, hay personas que dicen que recientemente cambiaron las reglas en España y que no se pueden subir a los buses con maletas muy grandes.