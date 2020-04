El impacto económico de la paralización comercial a causa del coronavirus tocó la puerta de la cadena Uno Radio Group, que desde la pasada semana anunció la reducción de labores y compensaciones a sus talentos y recursos de producción.

Dos de los talentos veteranos afectados son el locutor Eric Valcourt, de “La perrera”, quien según una fuente de este diario, quedó fuera de forma “temporal”, y de igual forma del locutor y productor Sunshine Logroño, de “Agitando”. Ambos espacios se transmiten por la emisora Salsoul. De “La perrera” también fue suspendido Tito “Caneca” Cruz.

Logroñó indicó por escrito que tuvo conocimiento ayer de la pausa en el programa. “Pasó lo mismo que cuando el huracán María (2017). Mientras tanto, haremos unos podcast para los fanáticos hardcore de ´Agitando´ en lo que volvemos”. Pronto informará la plataforma que usará para la transmisión de los podcast.

Otros recursos de producción de NotiUno recibieron una carta -de la que este diario tiene copia-, en la que se les anuncia una reducción del 50% de las labores y de la compensación.

El periodo de reducción laboral o despido temporero comprende desde el 12 de abril hasta el 12 de julio. Este tiempo “pudiera reducirse o extenderse dependiendo de la mejoría de la economía y nuestra salud financiera”, indica el documento firmado por el director de NotiUno, Álex Delgado.

El comunicador dijo esta mañana que no está autorizado a hablar sobre detalles de contratos, no obstante, aseguró que “la plantilla laboral está ahí”. Agregó “los programas (en NotiUno) van a seguir. No estamos eliminando ningún programa“.

La excepción es el espacio “Echando chispa”, de Pedro Juan Figueroa, que por el tipo de contenido, la gerencia de noticias prefirió suspenderlo temporeramente. Figueroa continúa en la plantilla de talentos.

Este diario llamó y envió mensaje de texto al presidente de Uno Radio Group, Luis “Tito” Soto, sin obtener respuesta.