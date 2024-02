“Caso Cerrado” fue uno de los programas más exitosos de la televisión hispana. A lo largo de 18 años de transmisión ininterrumpida, la famosa Doctora Ana María Polo se dedicó a exponer casos de la comunidad latina y a buscar soluciones basadas en sus conocimientos de la ley.

Sin embargo, siempre se especuló acerca de la realidad de este show y la presentadora al fin comentó al respecto.

A pesar de que la Doctora Polo se ha mantenido lejos de los reflectores, recientemente brindó una entrevista al canal de YouTube “En defensa propia” de Erika de la Vega en la cual se sinceró sobre diversos temas, desde su vida personal hasta las razones por las que el programa de televisión fue cancelado en 2019.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista se le preguntó sobre si los veredictos que daba en el programa realmente tenían una aplicación en el ámbito legal o no, a lo que respondió: “era un programa de televisión para entretener, educar. Qué lindo si educamos un poco, qué maravilla cuando un programa puede hacerlo, porque si se trata solo de educar, es aburridísimo”.

La Doctora Polo aceptó que en la mayoría de los casos efectivamente se trataba de situaciones simuladas, aunque sí hubo ocasiones en donde había personas reales que exponían sus problemas. En ese sentido, dijo que varias veces las personas se le acercaron para decirle que el camino legal que habían seguido fue el que les habían presentado en el programa y había resultado favorable.

Por lo anterior, comentó que no se trataba de un programa falso, sino de casos que eran reales pero dramatizados. “La gente cree que todo el mundo es un actor. Pues no, hay gente que no tiene miedo a la cámara, que son naturales, que tienen una idea de algo y van y lo hacen y lo hacen muy bien”.

¿Por qué “Caso cerrado” salió del aire?

En la misma entrevista se le preguntó a la Doctora Polo cuáles habían sido las razones por las cuales el programa de Caso cerrado había salido del aire, ya que en 2019 se estrenó la última emisión, aunque han seguido transmitiéndose capítulos repetidos.

La Doctora Polo dijo que en 2019 su contrato con Telemundo llegó a su fin y que para entonces ya se encontraba cansada de haber participado en el programa por tantos años, por lo que la finalización de su periodo con la cadena era lo que necesitaba para tomar la decisión.

PUBLICIDAD

También compartió que las grabaciones de “Caso cerrado” le implicaban mucho tiempo, por lo que estaba teniendo problemas en su vida personal. “Yo creo que sí hubo un empujoncito, yo ya estaba un poquito cansada después de 18 años porque ese caballo es fuerte de montar, es duro. Estás fuera de tu casa mucho tiempo, tienes que ir a miles de lugares, es bello ver a la gente y conocer otros países e interactuar, pero es duro porque estás fuera de tu casa, de tu ambiente, de tus cosas”.