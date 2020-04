El comediante y presentador Raymond Arrieta se mantiene atento al desarrollo del coronavirus en la Isla para tomar una decisión en torno a la próxima caminata, pautada para comenzar el 10 de junio.

”Esa fecha todavía sigue”, dijo, no obstante, seguirá las recomendaciones de los profesionales de la salud que año tras año lo apoyan, incluido el nuevo Secretario de Salud, Lorenzo González, quien es un voluntario activo de la caminata desde hace cerca de 10 años.

“Tan pronto nominaron a Lorenzo le dije, ´No voy a dar un paso hasta que tú no me digas´, porque él la conoce bien, y nosotros compartimos con la gente, vamos dando abrazos, dándole fe y esperanza, y si eso no se puede hacer, no camino hasta que se pueda tocar y abrazar a la gente porque es parte de la experiencia en esa caminata“.

Arrieta ha recibido sugerencias para que sustituya la caminata por un telemaratón, pero no es lo que desea. En su lugar, prefiere aguardar por tener el “visto bueno“ de los profesionales de la salud para decidir cuándo hacerla, ”porque tampoco podemos arriesgar a nuestra gente”.

La ruta para la duodécima edición de “Da vida“, que volverá a ser a beneficio del Hospital Oncológico, aún no ha sido anunciada en detalle, aunque ha trascendido que incluirá ”mucho campo”.

De momento, lo que se alteró fue el entrenamiento de Arrieta, quien ya aumentó las 11 libra que había rebajado. “Esto ha sido horrible”, reaccionó. El cierre de los gimnasios y las limitaciones para movilizarse en lugares públicos lo obligaron a detener el entrenamiento para respetar la orden de quedarse en su hogar.

Ahora aguarda retomar los ejercicios vía Internet y volver lo antes posible a la condición que había alcanzado. “Tengo que estar listo para cualquier momento”, comentó.

El intérprete de “Plinia” se mantiene al frente de la animación del programa “Día a día”, de Telemundo, mientras que “Raymond y sus amigos” está presentando una serie de especiales con lo mejor de las comedias.