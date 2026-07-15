El cantante cristiano Amaury Hernández Gil, fallecido el sábado 6 de julio de 2024, un día después del nacimiento de su hija, murió a causa de un tromboembolismo pulmonar tras sufrir una caída, según reveló su esposa.

Durante una entrevista en el canal de YouTube “Batalla Studios”, Karen Ponciano relató que su esposo se desmayó y cayó de espalda por las escaleras de la clínica donde ella había dado a luz.

Contó que fue el mismo doctor que le realizó el parto por cesárea, quien le dio la noticia en la habitación después de ser sedada por una enfermera.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cantante cristiano Amaury Hernández Gil muere poco después de su esposa dar a luz

“Cuando subió una enfermera, subió con un bolsito que yo le había dado a su mamá con un regalo de madre y recuerdo que ese día la doctora sube y pone el bolso en el mueble de la habitación donde yo estoy. Y yo lo miro y digo: ‘Ese bolso yo lo conozco’”, rememoró.

Ponciano recordó que la enfermera llamó a Carolina, quien estuvo acompañándola en su postparto, y salieron juntas de la habitación. Pensó que el músico estaba preparando una sorpresa con globos para ella.

“En ese momento, ya él se había caído. Y fueron a buscar a Carolina, porque dentro de su agonía él dio el nombre. Él se había caído de la escalera, él iba a subir, se cayó hacia atrás y se dio un golpe y eso hizo que le subiera un coágulo a los pulmones y le diera un tromboembolismo pulmonar”, indicó.

“Me quedé con la cámara abierta, esperando que él subiera, nunca subió. Yo dejé, apagué el celular y comencé como a preocuparme”, añadió.

“Sube una enfermera y me comienza a hablar, comienza a hacerme preguntas, a decirme, yo sí. Me chequea el suero, me ponía algo en el suero, pero yo entiendo que son medicamentos normales que me estaban poniendo. Hasta ahora entendí que parece que era un sedante porque querían prepararme para darme la noticia”, narró.

“Entonces, recuerdo que el doctor que me hizo la cirugía sube y sube con Carolina detrás, cuando yo vi el doctor y vi a Carolina y le vi el rostro a Carolina, yo dije: ‘Pasó algo’. Y no pensé en Amaury, pensé en la niña”, precisó.

PUBLICIDAD

“Y él me dice: ‘Karen, tengo que decirte algo’. Y comenzó a decirme, me dice todo lo que pasó: ‘Él iba subiendo, se mareó, él ya estaba mareado antes de subir las escaleras, pero en vez de pararse en Emergencia decidió ir y Amaury se desmayó hacia atrás, se cayó y se dio el golpe. Amaury falleció’. Esa palabra me retumba hasta el día de hoy”, afirmó entre lágrimas.

Señaló que su esposo pedía que no lo dejaran morir, pero no pudo sobrevivir.

Un día antes de su muerte

El 5 de julio de 2024, la pareja asistió a una cita médica para evaluar el estado de su bebé, quien fue diagnosticada con una desaceleración cardíaca y una circular de cordón umbilical en el cuello, lo cual adelantó su nacimiento.

“El parto sería el lunes 8. ¿Qué pasa? Que ese día todo se aceleró. Césarea. Hay que hacer césarea rápido. Hay que ver por qué la niña le están bajando los latidos”, indicó.

Ponciano dijo que tomó una única foto de su bebé y Hérnandez cuando él la tuvo brevemente en sus brazos y le avisó para que posara junto a ella.

Sobre Amaury Hernández Gil

A Hernández le sobreviven su esposa, Karen Ponciano, y tres hijos, Adriel, Adrian y Yara.

Hernández formó parte del grupo Kabed, conocido por su éxito “Inúndanos” (2018), cuyos integrantes tomaron caminos diferentes en 2020. Luego, creó la agrupación Emanuel DCN, donde estuvo hasta su fallecimiento.