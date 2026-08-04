La modelo eslovaca Bronislava Gregušová, esposa del actor Mario Cimarro, confirmó que ya se encuentra en Eslovaquia junto a la hija que tienen en común, luego de que un tribunal autorizara el traslado de ambas en medio del proceso de divorcio que aún mantiene con el protagonista de Pasión de Gavilanes.

De acuerdo con medios eslovacos, durante el proceso de divorcio, Gregušová habría presentado denuncias por presunta violencia doméstica en 2025.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Gregušová aseguró que el proceso legal continúa y expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa junto a la pequeña Briana.

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“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, escribió.

El mensaje puso fin a los rumores que desde 2025 rodeaban a la pareja, luego de que ambos dejaran de compartir fotografías juntos en redes sociales e, incluso, dejaran de seguirse mutuamente en Instagram.

La pareja habría contraído matrimonio en privado en Las Vegas en 2022, año en el que también nació Briana. Meses después, en 2023, ambos presentaron públicamente a la niña y la describieron como “la luz de nuestras vidas”.