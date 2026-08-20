El actor, presentador y creador de contenido Ray MacDonald, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento tailandés, murió de forma repentina a los 49 años en su residencia de Bangkok. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, que por el momento no han sido determinadas.

Según informó la policía local, fue su esposa, Sirinya Jintanawararak, quien encontró al artista inconsciente alrededor de las 6:20 de la mañana del miércoles. Inicialmente creyó que estaba dormido e intentó despertarlo para que llevara a su hijo a la escuela, pero al notar que no respondía llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

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Cámaras captaron sus últimas horas

La investigación reveló que las cámaras de seguridad de la vivienda registraron a MacDonald viendo televisión poco después de la medianoche. A las 12:12 a.m., las imágenes muestran el momento en que se desploma sobre el sofá, donde permaneció hasta ser hallado horas más tarde por su esposa.

Los agentes que acudieron al domicilio señalaron que no encontraron signos de violencia ni indicios de una agresión, mientras que el cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Forense para establecer la causa exacta de la muerte.

Estrella de cine y televisión

Nacido en Bangkok y de ascendencia tailandesa y británica, Ray MacDonald alcanzó la fama durante la década de 1990 como conductor del popular programa juvenil Teen Talk. Posteriormente consolidó su carrera como actor con películas como Fun Bar Karaoke, Dang Bireley’s Young Gangsters, O-Negative y Dear Galileo, trabajos que le valieron importantes reconocimientos en la industria cinematográfica de su país.

En los últimos años también ganó una nueva generación de seguidores gracias a sus programas de viajes y a su canal de YouTube, donde compartía expediciones y aventuras por distintos destinos del sudeste asiático.

Tras la tragedia, Sirinya compartió unas breves palabras que conmovieron a sus seguidores al recordar a su esposo: “Quizás estaba listo para retirarse”, expresó, mientras familiares, amigos y admiradores lamentan la inesperada partida del artista.