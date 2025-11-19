Luis Carlos Martínez, aún esposo de Ana Patricia Gámez, respondió la demanda que interpuso la presentadora mexicana hace un mes, exigiendo manutención y quedarse con la casa donde todavía viven ambos con sus hijos.

En los documentos obtenidos por el medio “La top news”, el hermano de la conductora Karla Martínez confirma que Ana Patricia ha sido la que más ha contribuido económicamente en los años de matrimonio, pero asegura que él lo ha hecho con el crecimiento de ella.

Algunas de las exigencias son: Otorgar al esposo una distribución desigual de los bienes gananciales, con más del 50% de los bienes gananciales, considerando sus contribuciones a los bienes gananciales y/o el incremento de los bienes privativos, según lo solicitado.

Otorgar al esposo el interés exclusivo en la vivienda conyugal como parte de la distribución equitativa.

Permitir al esposo permanecer en la vivienda conyugal y otorgarle el uso y posesión exclusivos de la misma durante el litigio, en caso de que se genere un ambiente hostil.

Martínez pide que Gámez cubra los honorarios de sus abogados y los gastos que ocasione el juicio.

Al igual que la mexicana, Luis Carlos está de acuerdo con la petición de custodia y gastos compartido de sus dos hijos Giulietta y Gael.

En la demanda pide que que si descubriera que la expresentadora de “Despierta América” le fue infiel, deberá recibir una especie de ‘indemnización’ por el despilfarro del dinero en otra persona.

Por otra parte, según inidca el citado medio, Ana Patricia pidió una moción de emergencia debido a que su aún se habría negado a firmarle el permiso para que los niños se fueran con ella a pasar Navidad a México.

Se recuerda que, el pasado 21 de octubre Ana Patricia Gámez presentó una demanda de divorcio en contra de su esposo, Luis Carlos Martínez tras 11 años de matrimonio.

La comunicadora mexicana aseguró que su martrimonio estaba “irremediablemente disuelto”, y que están separados desde agosto aunque todavía viven bajo el mismo techo.

Ana Patricia solicitó una distribución desigual de los bienes conyugales, argumentando que sus esfuerzos y aportes materiales fueron determinantes para adquirir y mantener el patrimonio familiar.

Asimismo, Gámez pidió que la custodia de sus dos hijos sea compartida y que el juez considere que ella no puede vivir fuera del hogar de la familia, en donde residen sus hijos, por lo que solicitó la posesión exclusiva de la propiedad.