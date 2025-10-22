La presentadora y exreina de belleza Ana Patricia Gámez confirmó oficialmente su separación de Luis Carlos Martínez, con quien estuvo casada por más de diez años y tiene dos hijos.

La noticia fue dada a conocer este miércoles a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde Gámez compartió un mensaje breve pero emotivo, un día después de que se hiciera pública la demanda de divorcio interpuesta el pasado 20 de octubre en la Corte de Familia de Miami.

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas, también los caminos”, escribió la conductora.“Nuestra relación de pareja llegó a su fin”.

PUBLICIDAD

Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, Gámez dejó claro que, a pesar de la separación, mantiene un lazo irrompible con su expareja: el de ser padres.

“Los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos”, añadió.“Han sido testigos de muchas etapas de mi vida y, como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bien de mis hijos, en el mío y en trabajar”.

La también empresaria finalizó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores en estos momentos difíciles:

“Gracias por tanto cariño y por el respeto”.

Hasta ahora, tanto Gámez como Martínez han manejado el proceso con discreción y sin confrontaciones públicas. Ana Patricia, conocida por su participación en el programa “Enamorándonos” y por haber sido ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010, se ha mantenido activa en sus redes y enfocada en su faceta empresarial y como madre.

Este martes trascendió que Gámez presentó una demanda de divorcio en contra de su esposo, Luis Carlos Martínez tras 11 años de matrimonio.

En los documentos obtenidos por “Las top news”, la comunicadora mexicana asegura que su martrimonio está “irremediablemente disuelto”, que están separados desde agosto aunque todavía viven bajo el mismo techo.

Ana Patricia pide una distribución desigual de los bienes conyugales, argumentando que sus esfuerzos y aportes materiales fueron determinantes para adquirir y mantener el patrimonio familiar.

Asimismo, Gámez pide que la custodia de sus dos hijos sea compartida y que el juez considere que ella no puede vivir fuera del hogar de la familia, en donde residen sus hijos, por lo que solicita la posesión exclusiva de la propiedad.

PUBLICIDAD

“El plan de crianza deberá designar a ambos padres como responsables parentales compartidos, en beneficio del interés superior de los menores. Las partes deberán acordar un horario de tiempo compartido que promueva su bienestar general. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal establecerá dicho plan conforme a las leyes del estado de Florida”.

En la demanda también se lee lo siguiente: “La esposa confió al esposo la gestión de las finanzas de su negocio, pero sospecha que este ha ocultado sus ingresos, transferido o retirado fondos de cuentas para su beneficio personal, lo cual debe ser justificado. La esposa busca el control total de sus negocios, solicita que se le prohíba al Esposo cualquier participación y solicita la exención de cualquier orden de statu quo emitida por el tribunal”.

En otro punto se lee: “El contrato de la esposa con Univisión ha concluido y sus ingresos se han reducido significativamente. Las partes han disfrutado de un nivel de vida cómodo, y el esposo tiene la capacidad para mantener su estilo de vida, pero la esposa no cuenta con los recursos económicos para continuar con los hijos como solía hacerlo. El esposo puede contribuir a la manutención de la esposa durante estos procedimientos y después de la disolución del matrimonio”.

La historia de ambos comenzó en 2013, cuando Ana Patricia trabajaba en Despierta América junto a Karla Martínez y la llevó a una reunión a su casa y ahí conoció al hermano de su compañera de trabajo.

Se comprometieron en 2013 en Verona, Italia, y un año más tarde se casaron. Ambos procrearon a Giulietta y Gael.