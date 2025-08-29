Meghan Markle confirmó por primera vez cuál es su nombre oficial desde que se unió a la Familia Real Británica.

La actriz de 44 años aclaró el tema durante una entrevista con la periodista Emily Chang del canal Bloomberg.

La conversación ocurrió mientras promovía la segunda temporada de su programa de estilo de vida With Love, Meghan.

La exprotagonista de la serie Suits se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018, lo que la convirtió en Duquesa de Sussex. Este título se refiere al condado de Sussex, ubicado en el sureste de Inglaterra.

Durante un episodio anterior de su programa, en el que participó la actriz y guionista Mindy Kaling, Markle ya había sugerido que su nombre había cambiado. Mencionó que le resultaba curioso escuchar a la gente llamarla “Meghan Markle”, ya que ahora se identificaba como “Sussex”.

Ahora, en la entrevista con Bloomberg, explicó que su nombre legal es Meghan, duquesa de Sussex, aunque el apellido “Sussex” funciona como nombre familiar. Aclaró que su esposo y sus hijos suelen utilizarlo habitualmente.

Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus funciones reales en enero de 2020. Actualmente viven en Montecito, California, junto a sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3 años.