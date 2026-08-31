Madonna no solo lleva más de cuatro décadas siendo una de las figuras más influyentes de la música, sino que, a sus 68 años, la artista continúa realizando giras musicales y ofreciendo grandes shows, como lo hacía desde sus inicios.

Todo esto se debe a la exigente preparación física y a la dieta que siempre ha llevado.

En diferentes entrevistas, la ‘reina del pop’ ha explicado que sigue una alimentación macrobiótica, basada en productos integrales, ecológicos y de temporada.

En un diálogo que tuvo en junio de 2026 con la revista ‘Interview’, antes del lanzamiento de su álbum ‘Confessions II’, reveló que su rutina ha cambiado significativamente durante el último año, pues ya no tiene “20 años”.

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Si bien es cierto que continúa haciendo ejercicio con regularidad, aseguró que, tras años de bailar con tacones altos, correr sobre el pavimento y practicar yoga ashtanga, ha tenido que hacer algunos cambios para poder moverse sin ningún problema.

Debido a los fuertes entrenamientos que hacía cuando era más joven y a las largas giras, una de sus rodillas se vio afectada, pues contó que “no tiene cartílago”.

“Hasta hace un año, saltaba en trampolines, hacía ejercicios cardiovasculares de baile y sometía mis articulaciones a lo que un médico llamaría sobrecarga. Ya no puedo hacer eso”, manifestó.

Ahora, su rutina de ejercicio es totalmente diferente debido a las distintas necesidades de su cuerpo, pero sigue siendo de gran beneficio.

“Ahora uso bicicletas Peloton, la VersaClimber y hago entrenamiento en circuito de alta intensidad. Monto mucho en bicicleta al aire libre y bailo”, dijo.

La dieta también juega un papel fundamental, pues los alimentos que no pueden faltar en su alimentación son los cereales integrales, las verduras, las legumbres, los frutos secos, las semillas y el pescado.

Otros de los ingredientes que no pueden faltar son el arroz, la quinoa y verduras como el brócoli, la col rizada, la calabaza y las zanahorias. Además, se mantiene alejada de los productos ultraprocesados.

La dieta macrobiótica que consume Madonna está basada en principios de equilibrio entre el yin y el yang en los alimentos, y fue desarrollada por el filósofo japonés George Ohsawa.

A lo largo de la jornada, la cantante también suele ingerir entre cinco y seis comidas ligeras al día, en vez de concentrar toda la alimentación en pocas comidas abundantes.

Las bebidas que también suele consumir la intérprete de ‘Vogue’ son el té de jengibre, la yerba mate y el agua de coco, dejando de lado aquellos productos ricos en azúcares.