Estos son los nominados a los premios Emmy en las principales categorías
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LOS ÁNGELES — “The Pitt” es la serie con más nominaciones a los próximos Premios Emmy, y numerosos actores que interpretan a médicos en esta serie dramática han conseguido nominaciones.
“Hacks”, otra serie de HBO, fue la segunda con más nominaciones cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Emmy el miércoles en Los Ángeles.
El martes, la NBC anunció que Mariska Hargitay, protagonista de «Ley y orden: Unidad de víctimas especiales», presentará la ceremonia del 14 de septiembre.
Serie dramática
«The Diplomat»; «The Gilded Age»; «A Knight of the Seven Kingdoms»; «Paradise»; «The Pitt»; «Pluribus»; «Slow Horses»; «Your Friends & Neighbors».
Serie de comedia
«Abbott Elementary»; «The Bear»; «Hacks»; «Margo’s Got Money Troubles»; «Nobody Wants This»; «Only Murders in the Building»; «Shrinking»; «Widow’s Bay».
Serie limitada, serie antológica o película
«Todo es culpa suya»; «La bestia que hay en mí»; «Beef»; «DTF St. Louis»; «Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette».
Actor de series dramáticas
Sterling K. Brown, «Paradise»; Gary Oldman, «Slow Horses»; Mark Ruffalo, «Task»; Rufus Sewell, «The Diplomat»; Noah Wyle, «The Pitt».
Actriz de series dramáticas
Carrie Coon, «The Gilded Age»; Chase Infiniti, «The Testaments»; Keri Russell, «The Diplomat»; Rhea Seehorn, «Pluribus»; Zendaya, «Euphoria».
Actor secundario en una serie dramática
Patrick Ball, «The Pitt»; Billy Crudup, «The Morning Show»; Shawn Hatosy, «The Pitt»; Gerran Howell, «The Pitt»; Jack Lowden, «Slow Horses»; Tom Pelphrey, «Task»; Carlos-Manuel Vesga, «Pluribus».
Actriz secundaria en una serie dramática
Taylor Dearden, «The Pitt»; Fiona Dourif, «The Pitt»; Allison Janney, «The Diplomat»; Katherine LaNasa, «The Pitt»; Sepideh Moafi, «The Pitt»; Julianne Nicholson, «Paradise»; Karolina Wydra, «Pluribus».
Actor cómico
Yahya Abdul-Mateen II, «Wonder Man»; Steve Carell, «Rooster»; Matthew Rhys, «Widow’s Bay»; Jason Segel, «Shrinking»; Martin Short, «Only Murders in the Building».
Actriz de comedia
Quinta Brunson, «Abbott Elementary»; Ayo Edebiri, «The Bear»; Elle Fanning, «Margo’s Got Money Troubles»; Lisa Kudrow, «The Comeback»; Jean Smart, «Hacks».
Actor secundario en una serie de comedia
Colman Domingo, «The Four Seasons»; Paul W. Downs, «Hacks»; Harrison Ford, «Shrinking»; Nick Offerman, «Margo’s Got Money Troubles»; Stephen Root, «Widow’s Bay»; Michael Urie, «Shrinking»; Tyler James Williams, «Abbott Elementary».
Actriz secundaria en una serie de comedia
Dale Dickey, «Widow’s Bay»; Hannah Einbinder, «Hacks»; Janelle James, «Abbott Elementary»; Kate O’Flynn, «Widow’s Bay»; Michelle Pfeiffer, «Margo’s Got Money Troubles»; Megan Stalter, «Hacks»; Jessica Williams, «Shrinking».
Actor principal en una miniserie, serie antológica o película
Riz Ahmed, «Bait»; Jason Bateman, «Black Rabbit»; Charlie Hunnam, «Monster: The Ed Gein Story»; Oscar Isaac, «Beef»; Matthew Rhys, «The Beast in Me».
Actriz protagonista en una serie antológica o una película
Claire Danes, «La bestia que hay en mí»; Sally Field, «Criaturas extraordinariamente brillantes»; Carey Mulligan, «Beef»; Sarah Pidgeon, «Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette»; Sarah Snook, «Todo es culpa suya».
Actor secundario en una serie antológica o una película
Jason Bateman, «DTF St. Louis»; Richard Gadd, «Half Man»; David Harbour, «DTF St. Louis»; Richard Jenkins, «DTF St. Louis»; Charles Melton, «Beef»; Nick Offerman, «Death by Lightning».
Actriz secundaria en una serie antológica o una película
Linda Cardellini, «DTF St. Louis»; Dakota Fanning, «All Her Fault»; Laurie Metcalf, «Monster: The Ed Gein Story»; Joy Sunday, «DTF St. Louis»; Youn Yuh-jung, «Beef»; Constance Zimmer, «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette».
Programa de entrevistas
«The Daily Show»; «Jimmy Kimmel Live!»; «Last Week Tonight With John Oliver»; «The Late Show With Stephen Colbert»; «Saturday Night Live».
Concurso de telerrealidad
«Dancing With the Stars»; «RuPaul’s Drag Race»; «Survivor»; «Top Chef»; «The Traitors».
Presentador destacado de un reality o programa de telerrealidad
RuPaul Charles, «RuPaul’s Drag Race»; Alan Cumming, «The Traitors»; Kristen Kist, «Top Chef»; Ariana Madix, «Love Island USA»; Jeff Probst, «Survivor».
Programa de animación
«Bob’s Burgers»; «Rick y Morty»; «Los Simpson»; «Smiling Friends»; «South Park»; «Star Wars: Visions».
Una película para televisión excepcional
«Jefes de Estado»; «Te echo de menos, te quiero»; «Gente que conocemos de vacaciones»; «Criaturas extraordinariamente brillantes»; «Jack Ryan: Ghost War, de Tom Clancy».
Serie de variedades con guion
«Dave Chappelle: The Unstoppable…»; «The Muppet Show»; «Nikki Glaser: Good Girl»; «Taylor Swift: The Eras Tour — Último concierto»; «Wicked: One Wonderful Night».
Especial de variedades en directo
El espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music, protagonizado por Bad Bunny; la 83.ª edición de los Globos de Oro; la 68.ª edición de los premios Grammy; los Óscar; y la 78.ª edición de los premios Tony.
Un presentador de concursos excepcional
Steve Harvey, «Family Feud»; Ken Jennings, «Jeopardy!»; Colin Jost, «Pop Culture Jeopardy!»; Jimmy Kimmel, «¿Quién quiere ser millonario?».
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.