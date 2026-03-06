Una infección ha desfigurado el rostro de Brandi Glandville, quien fue parte del elenco de “The Real Housewives of Beverly Hills”, luego de una ruptura en sus implantes de senos.

Según reportó People, Glandville le especificó a TMZ que sus implantes “se habían roto completamente, y tenía silicona por todos mis ganglios linfáticos”.

“Eso fue lo que causó la infección en mi cara; no podía salir ya que mis ganglios linfáticos estaban todos obstruidos”, dijo quien precisó que el parásito que arrastró la infección le desfiguró el rostro.

Tras “visitar a 21 médicos”, un sonograma identificó el problema. Por lo tanto, se retiró los implantes.

“Estaba sorprendida, porque son implantes que he tenido durante casi 20 años, se veían bien, se sentían bien, la mamografía decía que estaban bien, no fue hasta que tuve un sonograma”, comentó al recomendar cambiar los implantes cada 10 años.

Para mejorar su rostro, la personalidad de 53 años se someterá a láseres, entre otros procedimientos. Evitará otra cirugía, le dijo al medio.

“Es una lástima envejecer 20 años de la noche a la mañana”, comentó.