Debido al paso de la tormenta tropical Fiona por Puerto Rico este fin de semana, varios eventos que se llevarían a cabo, han sido pospuestos.

A continuación, algunas de las actividades que se pospusieron:

Concierto de Yolandita Monge

El concierto Amores de siempre de Yolandita Monge pautado para este próximo sábado, 17 de septiembre en el Coca- Cola Music Hall en Distrito T-Mobile, se llevará a cabo el sábado, 24 de septiembre a las 8:30 de la noche, en el mismo lugar.

Musical “On your feet!”

La función de este sábado del musical “On your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan”, se llevará a cabo el sábado, 24 de septiembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Festival de la Comedia

El show de Kiko Blades que subiría a escena este fin de semana en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón en funciones viernes, sábado y domingo, se presentará solo el viernes 16 a las 8:30 pm. Las funciones de sábado y domingo serán pospuestas para el domingo 25 de septiembre a las 7:30 pm. Ambas presentaciones contarán con intérprete de lenguaje de señas.

“Viernes de Salsa en Isabela”

La actividad “Viernes de Salsa en Isabela”, programado para este viernes, 16 de septiembre en la Plaza Pública de Isabela, se pospuso para el viernes, 23 de septiembre.

La Ciudad de los Niños

El evento gratuito para niños La Ciudad de los Niños, que iba a llevarse a cabo este domingo en el Paseo de las Artes de Caguas, fue pospuesto para el próximo domingo, 25 de septiembre de 2022.

Safari Animal-tronics

La atracción cerrará operaciones este sábado y domingo. Aquellas personas que compraron boletos para este fin de semana los podrán usar el próximo.

Mañana, viernes 16 de septiembre, Safari Animal-tronics abrirá únicamente en horario escolar de 9:00 a 1:00 pm para acomodar los niños que compraron para venir a estas tandas escolares.

El viernes 23 volverá a su horario normal de 4:00 a 8:00 p. m., sábado y domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p. m.