Ojani Noa, el exmarido cubano de Jennifer López, ha vuelto a hablar sin rodeos sobre su relación con la estrella del Bronx.

En una reciente entrevista con Quique Usales y las presentadoras de LUBOX TV, Noa ofreció detalles que nunca había contado sobre su matrimonio con JLo, el cual duró de 1997 a 1998.

“No hablo con ella, dejamos de hablar en 2004”, confesó el exmodelo, quien recordó cómo la relación se fue distanciando por culpa de rumores y malentendidos provocados por las personas que los rodeaban.

“Las personas alrededor crearon cosas falsas, y eso llevó a que no nos habláramos más”, explicó Noa, haciendo alusión a los problemas externos que afectaron su vínculo personal.

Aunque su relación terminó en 2004, Noa compartió que, después del divorcio, Jennifer López intentó mantener una relación cordial y profesional, invitándolo a colaborar en uno de sus restaurantes. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó.

“Ella me prometió algunas cosas, pero no llegamos a la meta”, recordó, rememorando los intentos fallidos de mantener una conexión después de su separación.

A pesar de la distancia emocional y el paso del tiempo, Ojani Noa evocó con nostalgia los días en que Jennifer López, entonces en ascenso en su carrera, aceptó el papel que la catapultó a la fama en la película Selena.

“Crecí como hombre”, afirmó, al reflexionar sobre los años que compartieron.

Aunque asegura haber dejado atrás ese capítulo hace más de dos décadas, Noa no dudó en compartir recuerdos más personales y privados de aquellos momentos que, según él, definieron su relación y su vida en ese entonces.

La charla reaviva el interés por una de las relaciones más mediáticas de Jennifer López, que, aunque breve, marcó un antes y un después en la vida del exmodelo cubano.

Noa nunca ha paradao de hablar de su matrimonio con JLo. Hace unos años reveló qye López participó en sacrificios de animales y rituales santeros para lograr éxitos en su carrera y beneficios para su vida personal.

Relató que en una ocasión vio como le pasaron por todo su cuerpo la sangre de una gallina, depués del baño de sangre de gallina le pasaron agua bendita para quitarle toda la sangre.

Noa alega que aunque participó en estos rituales, solamente lo hizo por que quería conservar la relación con su esposa, ya que también, según él, sabía que esta lo engañaba. De acuerdo con Noa, López le fue infiel con el productor musical P. Diddy y con Chris Paciello, a quien identificó como ex novio de la actriz Sofía Vergara.

“A final de la década de los 90 mi madrina en la magia negra, que ahora mismo es la líder espiritual de Jennifer López, me protegía, me limpiaba, me ayudó, me guió y me protegió como hijo porque, después del divorcio, caí en depresión. Creí en eso porque me hizo sentir muy bien en ese momento. Al tiempo que soy su ahijado, una persona cercana a Jennifer le presenta a mi madrina, que al poco tiempo se hace líder espiritual de Jennifer”, declaró en 2001 Noa a Cairo el programa “Sin libreto”.

“Estuvimos juntos en sacrificios de animales como pollos y gallinas. Una ocasión estuve presente cuando están limpiando a Jennifer con la sangre de una gallina. Se la echan por encima, haciéndole un baño de sangre. Como en una piscina, te pasan agua bendita para quitar la sangre y después, pasan otra agua para al final limpiarte con hierbas, que te pasan por todo el cuerpo. Mientras, la madrina pide a Dios ‘limpieza’ para esa persona, que en ese caso fue Jennifer. Lo que cuento sucedió en Los Ángeles, en casa de la madrina, que en ese tiempo ya era madrina de los dos, pues nosotros estábamos volviendo”, alegó el ex de la cantante.