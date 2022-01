El baloncelista para los Kings de Sacramento, Tristan Thompson, pidió perdón este martes a su expareja Khloé Kardashian tras revelar que se convirtió nuevamente en padre de un niño que nació en diciembre.

En unas expresiones que emitió por sus “stories” de Instagram, Thompson dio a conocer que los resultados de una prueba de paternidad revelaron que “he engendrado un hijo con Maralee Nichols”, una modelo de fitness que radicó el año pasado una querella en contra del deportista por la manutención de su nuevo retoño.

“Asumo responsabilidad por todas mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo”, dijo. “Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he herido o decepcionado a lo largo de este calvario, tanto en público como en privado”.

"Asumo responsabilidad por todas mis acciones", dijo Tristan Thompson tras su revelación. ( Captura / Instagram )

Ya no es la primera vez que Thompson se encuentra en un escándalo de infidelidad. En el programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, la socialité se enteró de que Thompson le había sido infiel pocos días antes de dar a luz a su ahora hija de tres años, True, a lo que siguió una acusación de que había tenido un encuentro con una amiga de la familia, Jordyn Woods.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el desconsuelo ni la humillación que te he causado. No mereces la forma en la que te tratado a lo largo de estos años”, expresó. “Mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar, de nuevo, lo siento mucho”.

"Khloe, no te mereces esto", escribió el baloncelista luego de revelar que es padre nuevamente de un niño que tuvo con su amante. ( Captura / Instagram )

Según la página de farándula TMZ reveló no solo que Nichols estuvo saliendo con Thompson durante cinco meses mientras era aún pareja de Kardashian, sino que el atleta llegó ofrecerle más de $66,000 para que guardara silencio y se mantuviera alejada de los medios.

Este niño sería su tercer hijo, ya que tiene un niño de 5 años, Prince, que fue producto de su exnovia Jordan Craig.