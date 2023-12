Doña Celina Rodríguez, madre de Andy Montañez, falleció a los 103 años de edad, confirmó el propio cantante en sus redes sociales.

“Acaba de partir una de las personas que más me quiso y de las que más he querido. Mi eterna madre está con su compañero en el cielo con Papá Dios”, escribió en un post que compartió en Facebook e Instagram.

“Gracias a todos quienes me apoyan y están conmigo en estos momentos tristes. Los quiero, su hermano de siempre”, añadió junto a fotografías de su progenitora.

El cantante siempre resaltó todo lo que significó su madre en su vida, así como en cada oportunidad ella reciprocaba el sentimiento hacia su primogénito.

“Siempre he sido conforme con lo que Dios me ha dado. Por eso me dio unos hijos preciosos. Este fue el primero (Andy) con el que empecé (la maternidad) en 1942, hasta el 1962 que tuve el último, Reynaldo, que es músico también”, dijo doña Celina en una entrevista con Primera Hora, y al hablar sobre Andy indicó que: “Soy su amiga, compañera y consejera. Sé cuando está triste, cuando pasa algo”.

Harold Montañez, hijo de Andy y también cantante, también acudió a sus redes sociales para comentar sobre la muerte de su abuela: “Mi Abuelita Celín ya está descansando, se fue al más hermoso de sus viajes para reunirse junto al Señor. Ella nos deja un legado único de valores, enseñanza, unión y lo mas importante AMOR. Cuanto voy a extrañar las videollamadas semanales, escuchar tu voz, cuanto nos reíamos con tus ocurrencias, chispa, jocosidad, regaños sanos”.