Tawny Kitaen, la actriz que trabajó en la comedia Bachelor Party en la década de los 80, murió.

La artista, cuya vida personal estuvo llena de altibajos radicales, tenía 59 años. De acuerdo con el portal de farándula TMZ, falleció ayer en Newport Beach. Todavía no se ha revelado la causa de muerte.

Tawny comenzó en un programa de juegos en 1976, To Tell the Truth. En el cine logró cierto éxito con sus papeles, especialmente Bachelor Party. Entre sus créditos se incluyen The Perils of Gwendoline y After Midnight

La vida personal de Tawny fue inestable. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, salió con el guitarrista de Ratt, Robbin Crosby, e incluso siguió a su banda a Los Ángeles a finales de los 70. Apareció en la portada del álbum de la banda Out of the Cellar y en su EP debut Ratt.

Se casó con el cantante principal de Whitesnake, David Coverdale, en 1989, pero el matrimonio solo duró dos años. De hecho, entre sus trabajos más notorios figura su aparición en los videos musicales Is This Love y Here I Go Again de la banda de rock.

Luego se casó con la estrella del béisbol Chuck Finley, con quien tuvo dos hijas, y el final de esa relación resultó tormentoso. Finley afirmó que ella lo pateó repetidamente en la cara con sus tacones altos y fue acusada de violencia doméstica. Posteriormente, esos cargos fueron desestimados. Solicitó el divorcio tres días después.

Tawny también tenía problemas de abuso de sustancias y fue arrestada por posesión de drogas y por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, hechos que fueron documentados en los medios.