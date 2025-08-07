El exesposo de la cantante y presentadora estadounidense Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, falleció a su 48 años luego de batallar contra el cáncer.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”, fueron las declaraciones compartidas a diversos medios en Estados Unidos, entre ellos, TMZ y US weekly.

La cantante y el también manejador de artistas comenzaron a salir en 2012. Se casaron en 2013, y se convirtieron en padres de River Rose y Remington Alexander. Luego de siete años de matrimonio, solicitaron el divorcio.

En sus redes sociales, ayer Clarkson compartió su decisión de posponer su residencia en Las Vegas.

“Lamentablemente, necesito posponer el resto de las fechas de Studio Session de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida personal privada, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Lamento sinceramente a todos los que compraron entradas para los conciertos y valoro muchísimo su comprensión, gentileza y amabilidad”, expresó.

Por un tiempo, Blackstock también se desempeñó como manejador de la carrera de Clarkson.

Al productor también le sobreviven sus dos hijos mayores, Savannah y Seth.